«Игроки сборной Испании пишут друг другу гадости». Война «Реала» и «Барсы» – показуха ради денег

Противостояние «Реала» и «Барсы» приносит очень много денег. Класико в 2017-м посмотрели 650 миллионов человек. Один матч генерирует для спонсоров более 35 миллионов евро, трансляция делает 60% дохода – 21 миллион. Упоминание в новостях и других передачах – 7,6 лямов. Соцсети за счет упоминаний и демонстрации лицензионного контента приносят 4,1 миллиона евро. Газеты, журналы и онлайн-медиа добавляют еще 2,5 лимона. Но все это было бы невозможно без лютой ненависти, которой пропитано Класико.

Разговоры о политической подоплеке войны – бред. Барселона была одним из центров Народного фронта в годы гражданской войны и до сих пор здесь сильны сепаратистские идеи. Но «Реал» и «Барса» – гигантские корпорации, а не политические партии. Они борются не за идеи, а за деньги. Мадридцы оцениваются Forbes в 3 миллиарда евро, каталонцы – в 2,9. Один бизнес не может любить или ненавидеть другой, но если это принесет деньги, то потребителям расскажут что угодно.

Даже продажа акций клуба болельщикам – залипуха: никакие socios (фанаты-держатели ценных бумаг) никогда не обеспечат жалкими взносами покупку Коутиньо. Бизнес двух богатейших клубов Испании держится на подчеркнутой ненависти друг к другу, потому что хорошие, притягательные сюжеты всегда строятся вокруг тщательно выточенного конфликта.

Фронтмены идеологической борьбы – футболисты и тренеры. На поле и в медиа они унижают друг друга, пыряют остротами, обещают, что никогда в жизни не перейдут на сторону соперника. В действительности плейбоям-миллионерам капитально плевать: это как если бы Билл Гейтс и Стив Джобс ненавидели друг друга. Правда, если бы в девяностые и нулевые им сказали, что хейтинг поднимет капитализацию их компаний в пару раз, газеты затопило бы наездами двух гиков друг на друга.

Раз игроки «Реала» и «Барселоны» действительно не любят друг друга, то сборная Испании не царила бы в Европе и мире последние 10 лет – футболисты банально не сыгрались бы. Более того, мадридцы и каталонцы – прекрасные друзья. Жерар Пике даже организовал для них общий чат в WhatsApp.

«В прошлом году я создал чат для игроков «Реала» и «Барселоны», которые выступают за сборную Испании. Мы хорошо ладим. Переписываемся, спорим о тактике, футбольной философии и книгах. Конечно, я шучу. Все, что мы делаем – пишем друг другу гадости про «Реал» и «Барселону». Это лучшее, что может быть. Мы как маленькие дети. И особенно забавно переписываться сейчас, когда мы опережаем «Реал» на 15 очков в лиге», – рассказал Пике. Такое общение может быть только между приятелями – вспомните свои переписки с лучшим другом.

Лучшими панчами кидаются как раз Пике и Рамос. Каталонец постоянно набрасывает что-то в стиле: «После гола Серхио я разбил телевизор». А мадридец отвечает: «Пике не изменить – ему уже тридцатник. Пусть носит белое почаще». Потом перед матчами сборной оба признаются – это шоу, мы кривляемся.

Оголтелые глоры слышат только оскорбления. Даже в России взрослые дяди, болеющие за «Барсу», на полном серьезе заваливают соцсети постами о том, что Роналду – гей. А такие же мадридские глоры из Тамбова отвечают им, что Месси – карлик. Настоящих испанских болельщиков легко понять – в тяжелейшие 1980-е футбольные клубы для многих становились смыслом жизни в обнищавшей стране. Мужики из России ненавидят людей, которых никогда не видели, только по одной причине – они попали под влияние осознанного стравливания ради рейтингов и наживы.

То же самое делают в WWE RAW. Обмасленные рестлеры выбегают и обзываются в микрофон, затем делают вид, что бьют друг друга, а потом вместе снимаются в каком-нибудь плохом кино.

Те же Месси и Роналду спокойно относятся друг к другу. «У нас всегда были теплые отношения. На церемонии ФИФА я переводил для Месси и Неймара. А потом сказал им, что возьму плату за услуги», – рассказывал байку Криштиану.

Самая острая тема в отношениях «Реала» и «Барселоны» в последнее время – возможный переезд Неймара из Парижа в Мадрид. Но и здесь игрокам «Барселоны» либо все равно, либо они относятся к трансферу положительно. «Я думаю, он может оказаться в «Реале», и я не вижу в этом проблемы. Он профессионал, правда, я думаю, что у него будут трудности с уходом из «ПСЖ», потому что они потратили на него много денег», – сказал Карлес Пуйоль.

Иньеста тоже не против: «Не удивлюсь, если Неймар перейдет в «Реал». На самом деле, мне все равно. Я не хочу, чтобы это воспринимали как недостаток уважения к «Барсе». «Реал» может подписать одного из лучших игроков в мире. Но мне кажется, что состав «Барсы» все равно качественнее».

Отношения между клубами каждая сторона воспринимает по-своему. Для руководства война – вечный источник доходов. Фанаты романтизируют банальный бизнес, видят интриги, предательства и козни. А для футболистов это рутинная работа: ни одного офисного сотрудника не интересует жизнь коллеги из другого офиса, им даже плевать лень – не то, что плести заговоры.

Другие тексты Артема Мазилкина:

Слуцкий – единственный шоумен русского футбола. Ему пора бросать тренировать

Раздевалка «Арсенала» ненавидела Санчеса, в «МЮ» – то же самое. Чилиец даже ест отдельно от команды