Датчане сыграют с Чили в форме Франкенштейна, собранной из кусков старых джерси
Креативно.
Датский производитель атрибутики Hummel устроил акцию среди болельщиков и попросил пожертвовать старые майки сборной Дании.
Результат сборов оказался неожиданным: Hummel представил особую форму национальной команды, собранную из разных частей старых джерси. В этих футболках датчане сыграют против Чили 27 марта.
После встречи уникальные майки будут выставлены на аукцион. Выручка пойдет на благотворительность.
Официальная форма сборной Дании на ЧМ-2018 до сих пор не представлена.
- На групповом этапе датчане сыграют в квартете С с Перу, Австралией и Францией.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте