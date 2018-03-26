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Датчане сыграют с Чили в форме Франкенштейна, собранной из кусков старых джерси

Датчане сыграют с Чили в форме Франкенштейна, собранной из кусков старых джерси
Eurosport

1 час назадОбновлено 52 мин. назад

Креативно.

Датский производитель атрибутики Hummel устроил акцию среди болельщиков и попросил пожертвовать старые майки сборной Дании.

Результат сборов оказался неожиданным: Hummel представил особую форму национальной команды, собранную из разных частей старых джерси. В этих футболках датчане сыграют против Чили 27 марта.

После встречи уникальные майки будут выставлены на аукцион. Выручка пойдет на благотворительность.

Официальная форма сборной Дании на ЧМ-2018 до сих пор не представлена.

  • На групповом этапе датчане сыграют в квартете С с Перу, Австралией и Францией.

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