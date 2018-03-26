Товарищеский матч Россия – Франция начнется с минуты молчания, игроки выйдут с траурными повязками

Исполняющий обязанности главы РФС Александр Алаев объявил, что футболисты сборной России в матче с Францией почтят память жертв пожара в Кемерово.

«Перед матчем, конечно, будет минута молчания, а футболисты выйдут на игру с траурными повязками.

Будут ли какие-то дополнительные мероприятия? Если будут, то дополнительно об этом сообщим», – приводит слова Алаева «СЭ».

Товарищеский матч Россия – Франция пройдет 27 марта на «Санкт-Петербург Арене».

В результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово погибли, по последним данным, 64 человека.

Подписывайся на наш канал в телеграме