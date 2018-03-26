Getty Images
«Было бы здорово играть с тобой. Но это не значит, что я хочу в «МЮ». Гризманн затроллил Погба
Полю придется самому переходить в «Барселону». Или в «Атлетико».
Canal Plus устроил очную ставку главным звездам сборной Франции Полю Погба и Антуану Гризманну. Форвард «Атлетико» слегка потроллил товарища, когда тот предался мечтам.
– Если бы мы играли вместе каждый день...
– Было бы здорово играть с тобой и брать трофеи. Но будь осторожен. Это не значит, что я хочу перейти в «Манчестер Юнайтед».
- 27 марта Франция сыграет с Россией на «Санкт-Петербург Арене».
- По информации испанских медиа, Гризманн предпочитает переход в «Барселону». Он даже согласен на понижение зарплаты.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте