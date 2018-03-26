«Было бы здорово играть с тобой. Но это не значит, что я хочу в «МЮ». Гризманн затроллил Погба

Canal Plus устроил очную ставку главным звездам сборной Франции Полю Погба и Антуану Гризманну. Форвард «Атлетико» слегка потроллил товарища, когда тот предался мечтам.

– Если бы мы играли вместе каждый день...

– Было бы здорово играть с тобой и брать трофеи. Но будь осторожен. Это не значит, что я хочу перейти в «Манчестер Юнайтед».

27 марта Франция сыграет с Россией на «Санкт-Петербург Арене».

По информации испанских медиа, Гризманн предпочитает переход в «Барселону». Он даже согласен на понижение зарплаты.

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