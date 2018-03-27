«Бутсы до крови растерли ноги». Легендарная победа над Францией отправила русских в Европу

Сборная России сенсационно побеждала Англию и Голландию, но первый легендарный матч оформила летом 1999-го, обыграв Францию на «Стад де Франс» со счетом 3:2. Французы были действующими чемпионами мира, поэтому утром после матча о голах Панова и Карпина трубили все спортивные медиа, а тренеры зарубежных клубов изучали видеокассеты.

Через год три участника того матча уехали из России в Европу.

Дмитрий Хлестов

До игры: пятикратный чемпион России в составе «Спартака», один из самых опытных игроков сборной, 28 лет.

Ключевые действия в матче

Хлестов не допускал результативных ошибок на правом фланге обороны, уверенно вступал в единоборства и стал героем переломного момента противостояния. Проигрывая по ходу второго тайма, правый защитник оказался в районе центрального круга, перехватил начинавшуюся атаку французов и точным забросом отрезал Блана и Десайи – Панов пробил Бартеза и сделал счет 2:2.

Что случилось потом

Хлестов заинтересовал «Рейнджерс», но в Шотландию не уехал. Боссы из Глазго не делали «Спартаку» конкретного предложения, и этим воспользовался «Бешикташ» – летом 2000-го турки заплатили за русского футболиста 4 миллиона долларов. При Невио Скале Дмитрий регулярно попадал в старт, но после смены тренера присел в запас: «Чуть ли не в первый день он объявил, что в моих услугах не нуждается».

Дмитрий ХлестовGetty Images

Кристоф Даум выпускал Дмитрия в основном из-за повреждений игроков основы, но даже с таким раскладом защитник отыграл 19 матчей в сезоне-2001/02. «Чувствовал себя великолепно! И в смысле финансов, и в быту. Плюс солнце, море, пальмы. Так что можно было потерпеть», – после турецкого отпуска Хлестов вернулся в «Спартак» и зацепил Кубок России.

Сейчас: играет за ветеранов «Спартака» и балуется в ЛФЛ, 47 лет.

Алексей Смертин

До игры: не выигрывал ничего серьезнее Первого дивизиона (сегодня – ФНЛ), разгонял атаки московского «Локомотива», 24 года.

Ключевые действия в матче

В клубе Смертин играл в полузащите и выполнял функции плеймейкера, но в сборной Олег Романцев использовал 24-летнего игрока в центре обороны. Матч с французами подтвердил: Алексей настолько разноплановый футболист, что не теряет в качестве при смене позиции. «Я должен был нейтрализовать Анелька. Устал за ним гоняться жутко. Последние минуты вообще на зубах держался, потому что новые бутсы до крови растерли ноги», – Смертин называет ту игру одной из лучших в карьере.

Алексей СмертинGetty Images

Что случилось потом

Алексей быстро превратился в звезду российского чемпионата и подогрел интерес со стороны зарубежных клубов. «Локо» продал главный талант за 3,5 миллиона долларов в «Бордо» – французы не отошли от перфоманса Смертина на «Стад де Франс» и предложили контракт на пять с половиной лет.

За три сезона во Франции игрок поселился в опорной зоне, отбегал 115 матчей, но так и не привык к местным особенностям: «Когда в раздевалке футболисты «Бордо» ноги брили, каждый раз становилось не по себе. А они закидывали невозмутимо ногу на раковину, выдавливали крем и вперед! Прямо перед матчем. Дюгарри постоянно повторял: «Привет, педики!» – и присоединялся к этой тусовке. Он по неделе мог ходить со щетиной, зато ноги скоблил регулярно».

В 2003-м Смертина вытащил «Челси». Два года полузащитник отмотал в арендах в «Портсмуте» и «Чарльтоне», но лучший английский этап карьеры все равно пришелся на время работы с Жозе Моуринью: в сезоне-2004/05 Смертин участвовал в 25 матчах за «Челси», выиграл АПЛ и Кубок английской лиги.

Сейчас: временно исполняющий обязанности генерального директора московского «Динамо», офицер РФС по борьбе с проявлениями дискриминации, 42 года.

Александр Панов

До игры: за 10 дней до матча с французами оформил дубль в финале Кубка России и принес «Зениту» победу, в официальных матчах за сборную выходил только один раз, 23 года.

Ключевые действия в матче

«В подтрибунном помещении Десайи взял меня за руку, как мальчика, выводящего на поле. Я немного опешил: я же не мальчик, а футболист. Я его руку немного отбил, а он на меня посмотрел сверху вниз, сделал угрожающее лицо, мне стало не по себе», – французы давили мощью и авторитетом.

На поле миниатюрный форвард забыл о статусе соперника и работал строго по установке: за счет скорости искал свободные зоны, откликался на передачи и прессинговал защиту. Горящие глаза, борьба за каждый мяч и везение – компоненты, которые помогли Панову нарисовать исторический дубль.

Александр ПановGetty Images

Что случилось потом

После игры нападающий не обменивался ни с кем футболками, но перекинулся парой слов с человеком, которого огорчил в тот вечер больше всего: «Я сам подошел к Бартезу, чтобы пожать ему руку. В ответ услышал: «Отличная игра. Это отличный шанс».

Все понимали, что после такого матча у форварда появится возможность запустить карьеру в Европе. Больше всего на Панова запал коуч «Сент-Этьена». Робер Нузаре около года отсматривал кассеты с матчами «Зенита» и уломал руководство французского клуба на 5-миллионный трансфер.

«Мне в «Сент-Этьене» нравилось. Тренер верил в меня, ставил в состав, хотя было тяжело: уровень российского и французского чемпионатов был несопоставим. Но пришел другой тренер, начались интриги, да еще и неприятности со здоровьем», – заграничный этап карьеры забуксовал, толком не начавшись. Аренда в швейцарскую «Лозанну» не спасла, и зимой 2002-го Александр вернулся в Россию.

Сейчас: болеет за «Спартак», просит 500 рублей за интервью, 42 года.

«Что-то маловато питерцев приехало». Александр Панов притопил за «Спартак» против «Зенита»

Все-все-все главные истории в вашем телеграме