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Несколько фанатов выбежали на поле ради фото с Роналду, а один даже поцеловал Криша

Несколько фанатов выбежали на поле ради фото с Роналду, а один даже поцеловал Криша
Eurosport

1 час назад

У лидера сборной Португалии и «Реала» много поклонников.

Португалия крупно влетела Голландии в товарищеском матче – 0:3.

Криштиану Роналду был готов в очередной раз вытащить команду из беды и забожить, но боевой настрой ему сбила многократная интервенция болельщиков.

Ради совместного фото с пятикратным обладателем «Золотого мяча» сразу несколько парней рискнули и выбежали на поле.

Один болельщик даже хотел хоть на секунду почувствовать себя Бадром Хари и чмокнул Криша.

  • Несколькими днями ранее Роналду спас Португалию в матче с Египтом (2:1) голами на 92-й и 94-й минутах.
  • Португалия сыграет на групповой стадии ЧМ-2018 с Испанией, Марокко и Ираном.

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