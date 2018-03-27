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Несколько фанатов выбежали на поле ради фото с Роналду, а один даже поцеловал Криша
У лидера сборной Португалии и «Реала» много поклонников.
Португалия крупно влетела Голландии в товарищеском матче – 0:3.
Криштиану Роналду был готов в очередной раз вытащить команду из беды и забожить, но боевой настрой ему сбила многократная интервенция болельщиков.
Ради совместного фото с пятикратным обладателем «Золотого мяча» сразу несколько парней рискнули и выбежали на поле.
Один болельщик даже хотел хоть на секунду почувствовать себя Бадром Хари и чмокнул Криша.
- Несколькими днями ранее Роналду спас Португалию в матче с Египтом (2:1) голами на 92-й и 94-й минутах.
- Португалия сыграет на групповой стадии ЧМ-2018 с Испанией, Марокко и Ираном.
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