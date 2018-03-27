Eurosport
Россия – Франция: перед товарищеским матчем на «Санкт-Петербург Арене»
Команда Станислава Черчесова готова подставить вторую щеку.
Самая заполняемая арена РФПЛ готова засвистеть французов. Сборной России очень нужна поддержка, потому что после Бразилии на лысину Черчесова прилетело еще больше лещей.
Все, что надо знать о матче: в воротах сыграет Лунев, капитанская повязка отойдет к Смолову. У Франции сыграют Погба, Канте, Дембеле, Мбаппе и другие инопланетяне.
Форма
Россия и Франция неудачно начали 2018-й: обе команды слили первый матч в году. До Колумбии (2:3) французы в последний раз проигрывали в июне – после этого наступила приятная серия.
У России все странно: она побеждает Корею и «Динамо», но поднимает лапки перед Аргентиной и Бразилией.
Кто посмотрит матч по ТВ
Казалось, хуже быть уже не может. Все-таки может: повреждения получили еще и Кузяев с Зобниным. Оба покинули расположение команды и точно не сыграют с французами.
У Дешама все ровно – два качественных и мощных состава в боевой готовности. Травму получил только Товен, но и без него ростер внушительный.
Кто что сказал
Станислав Черчесов, главный тренер сборной России: «Не думаю, что поражение Франции от Колумбии – решающий момент. Был очень качественный матч с обеих сторон. Колумбия очень удивила.
Мы ждем хорошей игры. Для нас главное – нюансы, которые мы не учли. После матча с Бразилией было семиминутное собрание. После таких игр надо поговорить. Атака играла лучше, чем с Аргентиной. По обороне чуть-чуть не получилось». («СЭ»)
Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции: «Я смотрел последние матчи сборной России. Она как правило играет по схожей схеме: в три защитника, с активным участием флангов, хорошо обороняется. У нее опасные реактивные контратаки.
Да, один из лучших нападающих – Кокорин – травмирован, но впереди есть Смолов, а в центре поля играет Глушаков, очень опытный парень. Как и Жирков. Последний матч, несмотря на крупное поражение от Бразилии, показал, что сборная России – хорошая и крепкая команда».
Лицом к лицу
- Франция входит в десятку лучших сборных в рейтинге ФИФА – девятая строчка. У России – 63-я.
- Команды встречались 6 раз: у России 2 победы и 1 ничья. Французы победили 3 раза.
- В последний раз сборные зарубились в 2016-м: тогда во Франции победили хозяева (4:2).
- Франция заняла первое место в отборочной группе, опередив шведов и голландцев. В десяти играх «трехцветные» потерпели 1 поражение и дважды сыграли вничью.
Люди в черном
Встречу обслужит бригада латвийского рефери Гедиминаса Мажейки. 40-летний арбитр работал на пяти еврокубковых матчах этого сезона: в них он показал 22 желтые карточки, не поставив ни одного пенальти.
Мажейка недавно судил матч российской команды: при нем «Краснодар» обыграл «Црвену Звезду» в 1/16 финала Лиги Европы (3:2).
В центре внимания
Покажет класс
Марсьяль набрал прекрасную форму перед зимним трансферным окном – все испортил Санчес. Из-за Алексиса Антони присел на лавочку, но шанс вылезти оттуда все-таки есть. Чилиец серо начал на «Олд Траффорд», так что голы Марсьяля в России переубедят Моуринью. Возможно, форвард «МЮ» – самый мотивированный игрок в сборной Франции, защитники Черчесова вряд ли с ним справятся.
Обделается
Любой из тройки центральных защитников сборной России. Сдержать французскую атаку сложно даже крутым дэфам, а раненым русским – тем более. Скорость соперника поставит Кутепова, Граната и Кудряшова в безвыходное положение.
Котировки букмекеров
Спецы уверены, что матч станет легкой прогулкой для команды Дешама. Если веришь в русский дух и усы Черчесова, то можно разбогатеть.
Победа России: 6,45
Ничья: 4,18
Победа Франции: 1,58
Линия на другие товарищеские матчи
Ориентировочные составы
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Франция