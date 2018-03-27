Россия – Франция: перед товарищеским матчем на «Санкт-Петербург Арене»

Самая заполняемая арена РФПЛ готова засвистеть французов. Сборной России очень нужна поддержка, потому что после Бразилии на лысину Черчесова прилетело еще больше лещей.

Все, что надо знать о матче: в воротах сыграет Лунев, капитанская повязка отойдет к Смолову. У Франции сыграют Погба, Канте, Дембеле, Мбаппе и другие инопланетяне.

Форма

Россия и Франция неудачно начали 2018-й: обе команды слили первый матч в году. До Колумбии (2:3) французы в последний раз проигрывали в июне – после этого наступила приятная серия.

У России все странно: она побеждает Корею и «Динамо», но поднимает лапки перед Аргентиной и Бразилией.

Кто посмотрит матч по ТВ

Казалось, хуже быть уже не может. Все-таки может: повреждения получили еще и Кузяев с Зобниным. Оба покинули расположение команды и точно не сыграют с французами.

У Дешама все ровно – два качественных и мощных состава в боевой готовности. Травму получил только Товен, но и без него ростер внушительный.

Кто что сказал

Станислав Черчесов, главный тренер сборной России: «Не думаю, что поражение Франции от Колумбии – решающий момент. Был очень качественный матч с обеих сторон. Колумбия очень удивила.

Мы ждем хорошей игры. Для нас главное – нюансы, которые мы не учли. После матча с Бразилией было семиминутное собрание. После таких игр надо поговорить. Атака играла лучше, чем с Аргентиной. По обороне чуть-чуть не получилось». («СЭ»)

Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции: «Я смотрел последние матчи сборной России. Она как правило играет по схожей схеме: в три защитника, с активным участием флангов, хорошо обороняется. У нее опасные реактивные контратаки.

Да, один из лучших нападающих – Кокорин – травмирован, но впереди есть Смолов, а в центре поля играет Глушаков, очень опытный парень. Как и Жирков. Последний матч, несмотря на крупное поражение от Бразилии, показал, что сборная России – хорошая и крепкая команда».

Лицом к лицу

Франция входит в десятку лучших сборных в рейтинге ФИФА – девятая строчка. У России – 63-я.

Команды встречались 6 раз: у России 2 победы и 1 ничья. Французы победили 3 раза.

В последний раз сборные зарубились в 2016-м: тогда во Франции победили хозяева (4:2).

Франция заняла первое место в отборочной группе, опередив шведов и голландцев. В десяти играх «трехцветные» потерпели 1 поражение и дважды сыграли вничью.

Люди в черном

Встречу обслужит бригада латвийского рефери Гедиминаса Мажейки. 40-летний арбитр работал на пяти еврокубковых матчах этого сезона: в них он показал 22 желтые карточки, не поставив ни одного пенальти.

Мажейка недавно судил матч российской команды: при нем «Краснодар» обыграл «Црвену Звезду» в 1/16 финала Лиги Европы (3:2).

В центре внимания

Покажет класс

Марсьяль набрал прекрасную форму перед зимним трансферным окном – все испортил Санчес. Из-за Алексиса Антони присел на лавочку, но шанс вылезти оттуда все-таки есть. Чилиец серо начал на «Олд Траффорд», так что голы Марсьяля в России переубедят Моуринью. Возможно, форвард «МЮ» – самый мотивированный игрок в сборной Франции, защитники Черчесова вряд ли с ним справятся.

Обделается

Любой из тройки центральных защитников сборной России. Сдержать французскую атаку сложно даже крутым дэфам, а раненым русским – тем более. Скорость соперника поставит Кутепова, Граната и Кудряшова в безвыходное положение.

Котировки букмекеров

Спецы уверены, что матч станет легкой прогулкой для команды Дешама. Если веришь в русский дух и усы Черчесова, то можно разбогатеть.

Победа России: 6,45

Ничья: 4,18

Победа Франции: 1,58

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