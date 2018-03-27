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Алвес: «Филиппе Коутиньо прошел долгий путь и теперь на одном уровне с Неймаром»

Алвес: «Коутиньо прошел долгий путь и теперь на одном уровне с Неймаром»
Eurosport

1 час назад

Главное, чтобы Ней не обиделся на эти слова.

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес похвалил партнера по команде Филиппе Коутиньо после игры против сборной России (3:0).

«Я думаю, что Коутиньо – игрок такого же уровня, что и Неймар. Он оказывает невероятное влияние на нашу игру, на нашу команду. Он прошел длинный путь, научился читать игру и принимать решения. Играть с футболистом его уровня – удовольствие», – сказал Алвес.

  • В матче против России Коут забил Акинфееву с пенальти.
  • Следующую игру бразильцы проведут сегодня, 27 марта, в 21:45 мск против сборной Германии.

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