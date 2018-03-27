Getty Images

Хорхе Сампаоли: «У Пауло Дибалы есть шанс поехать на чемпионат мира»

Сампаоли: «У Дибалы есть шанс поехать на чемпионат мира»
Eurosport

1 час назад

Нельзя разбрасываться такими игроками.

Тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли заявил, что форвард Пауло Дибала может поехать на чемпионат мира в России.

«Некорректно говорить, что Дибала не примет участия в турнире. Я не пригласил его на товарищеские матчи, потому что хотел посмотреть других игроков. Но я по-прежнему держу в голове вариант с Пауло, у него есть шансы на чемпионат мира», – отметил Сампаоли.

Недавно Лионель Месси заявил, что ему сложно играть вместе с Дибалой, потому что он смещается в те же зоны, что и лидер «Барселоны».

Будь в контакте со спортом

По теме

Товарищеские матчи

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Феноменальный удар О’Cалливана, сломавший все законы физики. Гений – это еще мягко сказано

00:22
Популярные видео
Фортуна за полминуты сначала улыбнулась О’Салливану, потом забрала долг. Но Ронни все равно победил
8 557 просмотров16 ч
«Виннипег» и «Нэшвилл» накидали 8 шайб, а потом кипер «Предаторс» исполнил Куртуа и профукал буллит
 758 просмотров19 ч
А еще вам может понравиться