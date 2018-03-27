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Хорхе Сампаоли: «У Пауло Дибалы есть шанс поехать на чемпионат мира»
Нельзя разбрасываться такими игроками.
Тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли заявил, что форвард Пауло Дибала может поехать на чемпионат мира в России.
«Некорректно говорить, что Дибала не примет участия в турнире. Я не пригласил его на товарищеские матчи, потому что хотел посмотреть других игроков. Но я по-прежнему держу в голове вариант с Пауло, у него есть шансы на чемпионат мира», – отметил Сампаоли.
Недавно Лионель Месси заявил, что ему сложно играть вместе с Дибалой, потому что он смещается в те же зоны, что и лидер «Барселоны».
- Сегодня, 27 марта, аргентинцы проведут товарищеский матч против сборной Испании. Игра начнется в 22:30 мск.
- В предыдущем товарняке «альбиселесте» выиграли у Италии – 2:0.
- Поставить на товарищеские и любые другие матчи можно здесь.
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