Жан-Пьер Папен: «Россия входит в топ-10 сборных мира»

Экс-форвард сборной Франции Жан-Пьер Папен оценил уровень команды Станислава Черчесова.

«Входит ли сборная России в топ-30 или топ-40 в мире? Я думаю, она входит в топ-10. Вот увидите, на чемпионате мира выступит команда, которую вы раньше не видели. Домашние турниры творят чудеса со многими сборными.

Поверьте мне, я помню, что было в 1998 году, когда Франция уступала в товарищеских матчах, но стала лучшей на планете, разгромив в финале Бразилию», – приводит слова Папена «Спорт-Экспресс».

Матч между командами России и Франции пройдет сегодня, 27 марта, в 18:50 мск.

Папен – обладатель «Золотого мяча» 1991 года.

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