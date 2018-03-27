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Болельщики сборной Испании не простили Пике и снова освистали борца за независимость Каталонии
Впрочем, их было не большинство.
40 тысяч болельщиков посетили тренировку сборной Испании перед игрой против Аргентины.
Как сообщает AS, некоторая часть из них выразила неодобрение защитнику Жерару Пике: когда он касался мяча, с трибун доносился гул. Фанаты не в первый раз освистывают Пике – все дело в позиции игрока по независимости Каталонии.
- Матч между испанцами и аргентинцами пройдет сегодня, 27 марта, в 22:45 мск.
- В предыдущем товарищеском матче Испания сыграла вничью с Германией – 1:1.
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