Болельщики сборной Испании не простили Пике и снова освистали борца за независимость Каталонии

40 тысяч болельщиков посетили тренировку сборной Испании перед игрой против Аргентины.

Как сообщает AS, некоторая часть из них выразила неодобрение защитнику Жерару Пике: когда он касался мяча, с трибун доносился гул. Фанаты не в первый раз освистывают Пике – все дело в позиции игрока по независимости Каталонии.

Матч между испанцами и аргентинцами пройдет сегодня, 27 марта, в 22:45 мск.

В предыдущем товарищеском матче Испания сыграла вничью с Германией – 1:1.

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