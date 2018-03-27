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Голландцы припечатали Португалию тремя безответными мячами, после которых у Роналду пробьется седина

Голландцы припечатали Португалию тремя безответными мячами, после которых у Роналду пробьется седина
Eurosport

1 час назад

Рональд Куман наладил дела в тюльпановом королевстве.

Сборная Голландии крупно обыграла в товарищеском матче сборную Португалии – 3:0. Встреча проходила в Швейцарии на стадионе «Стад де Женев».

Счет открыл полузащитник «Лиона» Мемфис Депай, подстроившись под корявый пас Донни Ван де Бека.

Следом за ним забил вынырнувший откуда-то из 2007-го Райан Бабел.

Ну а третий гол смачным ударом после розыгрыша штрафного положил Вирджил ван Дейк.

  • На ЧМ-2018 португальцы сыграют против Испании, Марокко и Ирана.
  • Голландцы не пробились на чемпионат мира.

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