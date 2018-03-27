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Марсьяль, Мбаппе и Дембеле выйдут в старте против России

Марсьяль, Мбаппе и Дембеле выйдут в старте против России
Eurosport

1 час назадОбновлено 47 мин. назад

Станислав Черчесов назвал стартовый состав сборной России.

Стал известен стартовый состав хозяев ЧМ-2018 на товарищеский матч против Франции.

Россия: Андрей Лунев, Роман Нойштедтер, Владимир Гранат, Федор Кудряшов, Юрий Жирков, Александр Самедов, Александр Головин, Александр Ерохин, Алан Дзагоев, Алексей Миранчук, Федор Смолов.

Франция: Уго Льорис, Самуэль Умтити, Бенджамен Павар, Лукас Эрнандес, Лоран Косьельни, Адриен Рабьо, Н'Голо Канте, Поль Погба, Антони Марсьяль, Килиан Мбаппе, Усман Дембеле.

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