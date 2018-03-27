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Марсьяль, Мбаппе и Дембеле выйдут в старте против России
Станислав Черчесов назвал стартовый состав сборной России.
Стал известен стартовый состав хозяев ЧМ-2018 на товарищеский матч против Франции.
Россия: Андрей Лунев, Роман Нойштедтер, Владимир Гранат, Федор Кудряшов, Юрий Жирков, Александр Самедов, Александр Головин, Александр Ерохин, Алан Дзагоев, Алексей Миранчук, Федор Смолов.
Франция: Уго Льорис, Самуэль Умтити, Бенджамен Павар, Лукас Эрнандес, Лоран Косьельни, Адриен Рабьо, Н'Голо Канте, Поль Погба, Антони Марсьяль, Килиан Мбаппе, Усман Дембеле.
- Матч Россия – Франция начнется в 18:50 мск. Eurosport.ru проведет прямую текстовую трансляцию.
- Игра пройдет на «Санкт-Петербург Арене».
- Встречу будет предварять минута молчания по жертвам пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».
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