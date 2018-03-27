Погба шикарно положил со штрафного, Смолов бодро замкнул в ближний. Но дубль Мбаппе решил

Сборная Франции расправилась с командой России в товарищеском матче на «Санкт-Петербург Арене» – 3:1.

На 40-й минуте Килиан Мбаппе получил разрезающую передачу от Поля Погба и пробил в ближний угол в противоход Луневу.

На 59-й Поль Погба заработал штрафной. Сам же полузащитник подошел к мячу и блестяще перебросил стенку.

Федор Смолов отыграл один мяч за 20 минут до конца, замкнув идеальный кросс Игоря Смольникова.

И все же разрыва в два мяча избежать не удалось. Килиан Мбаппе на 83-й накрутил Нойштедтера и снова прошил Лунева. На этот раз между ног.

Сборная России проиграла Бразилии и Франции с общим счетом 1:6.

На чемпионате мира команда Станислава Черчесова сыграет в одной группе с Саудовской Аравией, Уругваем и Египтом.

Турнир стартует 14 июня и завершится 15 июля.

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