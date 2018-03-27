Россия проиграла Франции в товарищеском матче

Команда Дидье Дешама обыграла сборную России – 1:3.

Матч начался с минуты молчания в память о трагедии в Кемерове. Россия активно начала матч и создала первый опасный момент: Федор Смолов замкнул прострел Алана Дзагоева, но спас Уго Льорис.

Первый тайм закончился голом французов. Владимир Гранат бросился в подкате наперерез Килиану Мбаппе, но пропустил мяч. Килиан выскочил к штрафной, и Роман Нойштедтер не успел накрыть. Мбаппе пробил в противоход Луневу низом. Второй тайм стартовал быстрым голом Погба: Поль заработал штрафной в 26 метрах от ворот в борьбе с Ерохиным и сам забил со стандарта.

Федор Смолов отыграл один мяч. Нападающий замкнул великолепный кросс Смольникова.

Но за пять минут до конца матча Килиан Мбаппе оформил дубль: француз накрутил Романа Нойштедтера и пробил в ближний угол – Лунев пропустил между ног.

В предыдущем матче Россия проиграла Бразилии – 0:3.

Чемпионат мира в России начнется 14 июня матчем Россия – Саудовская Аравия.

Самый спортивный телеграм