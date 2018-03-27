Eurosport
Полузащитник сборной Грузии доказал, что не только Куарежма умеет стрелять шведой по девяткам
Шедевр.
Сборная Грузии победила Эстонию в товарищеском матче со счетом 2:0.
На 6-й минуте вперед грузин вывел защитник «Уфы» Джемал Табидзе, а спустя полчаса шедевр сотворил Валерий Казаишвили.
25-летний полузащитник приблизился к штрафной, обманным движением убрал соперника, а затем пульнул мяч в дальнюю девятку.
- Казаишвили выступает за клуб MLS «Сан-Хосе Эртквейкс».
- Футболист провел 16 матчей за американский клуб и забил 7 голов.
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