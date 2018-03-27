Eurosport

Полузащитник сборной Грузии доказал, что не только Куарежма умеет стрелять шведой по девяткам

Полузащитник сборной Грузии доказал, что не только Куарежма умеет стрелять шведой по девяткам
Eurosport

58 мин. назад

Шедевр.

Сборная Грузии победила Эстонию в товарищеском матче со счетом 2:0.

На 6-й минуте вперед грузин вывел защитник «Уфы» Джемал Табидзе, а спустя полчаса шедевр сотворил Валерий Казаишвили.

25-летний полузащитник приблизился к штрафной, обманным движением убрал соперника, а затем пульнул мяч в дальнюю девятку.

  • Казаишвили выступает за клуб MLS «Сан-Хосе Эртквейкс».
  • Футболист провел 16 матчей за американский клуб и забил 7 голов.

Больше футбольных видео на нашем канале в YouTube

По теме

Товарищеские матчи

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Sponsored content
Смотрите сейчас

Видео - Дадонов расчехлил «Айлендерс» голом и ассистом, и помог «Флориде» крупно выиграть

02:12
Популярные видео
«Сан-Хосе» притворился слабаком, после чего вырвал победу у «Чикаго» Анисимова в овертайме
 442 просмотров10 ч
Потрачено. На что Поль Погба спускает миллионы
6 674 просмотров12 ч
А еще вам может понравиться