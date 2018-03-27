Килиан Мбаппе оформил самый молодой дубль сборной Франции за 85 лет

Сборная Франции победила Россию в выездном товарищеском матче со счетом 3:1.

Два гола в составе «трехцветных» забил Килиан Мбаппе, которому на момент игры было 19 лет и 97 дней. Он стал самым молодым автором дубля сборной Франции с 1933 года.

За всю историю результат Мбаппе – пятый.

Еще один гол у Франции забил Поль Погба. В составе сборной России отличился Федор Смолов.

Килиан забил 3 гола в 12 матчах за сборную Франции.

Следующий товарищеский матч Россия проведет 30 мая. Соперником команды Станислава Черчесова будет Австрия.

Франция двумя днями ранее встретится с Ирландией.

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