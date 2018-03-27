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Килиан Мбаппе оформил самый молодой дубль сборной Франции за 85 лет
Не о таких рекордах мечтала «Санкт-Петербург Арена».
Сборная Франции победила Россию в выездном товарищеском матче со счетом 3:1.
Два гола в составе «трехцветных» забил Килиан Мбаппе, которому на момент игры было 19 лет и 97 дней. Он стал самым молодым автором дубля сборной Франции с 1933 года.
За всю историю результат Мбаппе – пятый.
Еще один гол у Франции забил Поль Погба. В составе сборной России отличился Федор Смолов.
- Килиан забил 3 гола в 12 матчах за сборную Франции.
- Следующий товарищеский матч Россия проведет 30 мая. Соперником команды Станислава Черчесова будет Австрия.
- Франция двумя днями ранее встретится с Ирландией.
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