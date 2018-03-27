Оборонный комплекс. Почему сборная России – это Nokia 3310

Россия – 63-я в рейтинге ФИФА. ЮАР, принимавшая чемпионат мира восемь лет назад, находилась на 81-м месте. Турнир поднял там тьму проблем – криминал, нищета, коррупция. Дорога от аэропорта Кейптауна в город была окружена трущобами из листов жести и картона, поэтому власти построили два ряда потемкинских деревень, чтобы не пугать туристов. Правозащитники, активисты и оппозиционные политики выли и возмущались. Единственное, что не вызывало никаких вопросов – сама сборная ЮАР. Хотя повод был: впервые за десятки лет хозяйка турнира не вышла из группы.

У африканцев национальный вид спорта – регби, как у России – хоккей. Футбол там – просто зрелище. Южноафриканцы наслаждаются матчами, дуют в вувузеллы и сотрясают воздух флагами. А не громкими фразами о ядерных ракетах – им не нужно ничего доказывать остальному миру. И уж точно использовать для этого какой-то там футбол.

Поэтому вот шокирующая новость: у России нормальная сборная. Уровень национальной команды определяется тремя факторами: внутренним чемпионатом, легионерами в топ-лигах и программой подготовки молодых футболистов. По уровню РФПЛ соответствует чемпионатам Голландии или Франции – это турнир категории Б. Русских в топ-лигах – полтора человека. Программа подготовки янгстеров существует только во сне Виталия Мутко.

Сборная России – почти как «ПСЖ», который в Лиге чемпионов не выдерживает конкуренции, потому что большую часть сезона играет в спящем режиме против нищих клубов. И сколько бы катарцы ни вливали денег, каких бразильцев не покупали – чемпионат Франции болото, в котором концентрация и тонус пропадают даже у лучших. Но их сборную тащат легионеры из топ-клубов Европы, и все у Дешама конфетно.

У Станислава Черчесова тоже все нормально. Тренер прекрасно осознает уровень материала, с которым он работает. А потолок русских футболистов ровный и средний. Тут нет звезд. Кого ни вызови – плюс-минус одно и то же. Были бы Джикия и Васин, а не Кутепов и Гранат, – пропустили бы не шесть, а пять в двух матчах. Выйди Дзюба, а не Заболотный – все равно не забил бы три. Разница окажется критической, если против Артема раз в неделю будут играть рамосы и кэйхиллы. Но Дзюба бьется с заневыми и живоглядовыми.

Анализировать что-то в игре сборной России бесполезно – все равно, что фотографироваться на Nokia 3310. У финского кирпича с кнопками другое преимущество: если трубку метко швырнуть, то можно кого-нибудь прибить.

Сборная России добьется успеха на чемпионате мира (= выйдет из группы), если сыграет по тому же принципу. Единственный шанс – в агрессивной и безрассудной атакующей игре. Скорее Смолов и Миранчук завалят дурака Уругваю, чем подкат Нойштедтера доедет до Суареса. Даже защитники команды играют, как форварды, – у того же Васина в два раза больше голов за сборную, чем у Заболотного. То есть ровно два.

Именно дерзость, бесконечная наглость и самоуверенность принесли бронзу на Евро-2008. То же самое говорил Игорь Семшов: «В целом, эта сборная сильнее нашей, образца 2008 года. В индивидуальном плане. По мастерству и нынешняя команда, и та, что выступала на Eвро-2016, выше. Но вот по духу, сплоченности – мы». А тогда в обороне играл даже не Кутепов – Колодин. А на фланге – будущий аферист Саенко.

Россия наваляет кому угодно, если перестанет играть в футбол. Если физически переломает европейских пижонов из салонов красоты. Мы же дикие. И это всегда играло нам на руку. Так почему не в этот раз?

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