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Федор Смолов: «Надо быть глупцом, чтобы сравнивать наш уровень и уровень сборной Бразилии»

Смолов: «Надо быть глупцом, чтобы сравнивать наш уровень и уровень сборной Бразилии»
Eurosport

31 мин. назад

Все претензии не в тему.

Спустя четыре дня после разгрома от Бразилии (0:3) Россия проиграла Франции (1:3). Автор единственного гола хозяев ЧМ-2018 Федор Смолов прокомментировал результаты.

«Болельщики реагируют на счет. Я стал свидетелем одной истории: к Саше Самедову уже тут, в Питере подошел болельщик «Спартака» и говорит: «Вы не старались. Проиграли – значит не старались. А с Испанией старались, поэтому была ничья».

Надо быть глупцом, чтобы сравнивать наш уровень и уровень сборной Бразилии. Футболисты этой команды играют в топ-клубах и находятся там на ведущих ролях.

Конечно, после нашего чемпионата, где уровень сопротивления такой, что не всегда есть возможность играть в полную силу, тяжело сразу переключиться и сыграть на максимум против Бразилии», – приводит слова Смолова «СЭ».

  • ЧМ-2018 стартует 14 июня.
  • Россия сыграет в группе А с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

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