Eurosport
7 жестких роликов 18+, на которых испанцы измываются над Аргентиной без Месси
А ведь сборная России не так уж и плохо сыграла с Бразилией и Францией. А уж с Испанией в ноябре!
Сборная Аргентины без Лионеля Месси не оказала достойного сопротивления Испании – 1:6.
Унижение началось на 12-й минуте, когда Диего Коста ценой здоровья продырявил оборону латиноамериканцев.
Прошло 15 минут. Вилли Кабальеро неудачно выбил мяч, последовала вторая волна атаки, и Иско расстрелял ворота Аргентины с передачи Марко Асенсио.
Аргентинцы отыграли один мяч под занавес первого тайма. Николас Отаменди пробил головой несильно, но зато впритирку со штангой. Давид де Хеа не дотянулся.
Спустя 6 минут после возобновления игры испанцы снова оторвались на 2 гола. Быстрая атака, и Иско пробил под опорную ногу вратарю, оформив дубль.
55-я минута, новая контратака и Кабальеро даже не попытался отразить удар Тьяго Алькантары.
«Фурия роха» взяла 19-минутную передышку, после чего в течение 63 секунд забила еще два. Сначала Давид де Хеа дальним забросом вывел один на один с вратарем Яго Аспаса. Тот не подвел.
Мучения аргентинцев закончил Иско – хет-трик.
- Не зря Месси говорил, что Испания и еще три сборные намного сильнее Аргентины.
- Аргентина повторила самое крупное поражение в истории. «Альбиселесте» прежде проигрывали с разницей в 5 голов 4 раза. В последний раз – Боливии в 2009 года (1:6).