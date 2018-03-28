7 жестких роликов 18+, на которых испанцы измываются над Аргентиной без Месси

Сборная Аргентины без Лионеля Месси не оказала достойного сопротивления Испании – 1:6.

Унижение началось на 12-й минуте, когда Диего Коста ценой здоровья продырявил оборону латиноамериканцев.

Прошло 15 минут. Вилли Кабальеро неудачно выбил мяч, последовала вторая волна атаки, и Иско расстрелял ворота Аргентины с передачи Марко Асенсио.

Аргентинцы отыграли один мяч под занавес первого тайма. Николас Отаменди пробил головой несильно, но зато впритирку со штангой. Давид де Хеа не дотянулся.

Спустя 6 минут после возобновления игры испанцы снова оторвались на 2 гола. Быстрая атака, и Иско пробил под опорную ногу вратарю, оформив дубль.

55-я минута, новая контратака и Кабальеро даже не попытался отразить удар Тьяго Алькантары.

«Фурия роха» взяла 19-минутную передышку, после чего в течение 63 секунд забила еще два. Сначала Давид де Хеа дальним забросом вывел один на один с вратарем Яго Аспаса. Тот не подвел.

Мучения аргентинцев закончил Иско – хет-трик.

Не зря Месси говорил, что Испания и еще три сборные намного сильнее Аргентины.

Аргентина повторила самое крупное поражение в истории. «Альбиселесте» прежде проигрывали с разницей в 5 голов 4 раза. В последний раз – Боливии в 2009 года (1:6).

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