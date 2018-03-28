Между нами тает Лёв. Тренер Германии проиграл бразильцам, но все равно их перехитрил

У бразильцев мощно подгорало с июля 2014-го после того, как немцы швырнули семь толстенных поленьев в топку ада, в который превратили Белу-Оризонти. Пожар мгновенно перекинулся на всю Бразилию и полыхал четыре года. Перед игрой в Берлине тренер «пентакампеонов» Тите не скрывал, насколько принципиальна игра для его команды и ожидаемо выставил всех сильнейших за исключением травмированного Неймара.

Желто-синие нуждались в сатисфакции любой ценой, в чем немцы убедились уже на первых минутах, когда Дани Алвес рубанул Сане, а Каземиро врезал одноклубнику Кроосу. Зрители переполненного «Олимпиаштадиона», который забивается под завязку очень редко, почуяли запах крови. Нервы в этот вечер отключил только один человек – потому что в жилах у Йоахима Лёва вместо крови течет лед. 58-летний тренер (как ему удается выглядеть минимум на 15 лет моложе?), поступил столь же мудро, как и прошлым летом на Кубке Конфедераций. Тренер лишь притворился, что растаял – он предоставил отдых опытным игрокам, дал шанс резервистам и добился главного. Соперник так и не понял, насколько же немцы сильны.

До матча с бразильцами команда Лёва не проиграла 22 матча, Йоги был очень близок, чтобы побить вечное достижение другого тренера бундестим Юппа Дерваля. С октября 1978-го по декабрь 1980-го немцы не проигрывали под его руководством на протяжении 23 матчей. Но Лёву плевать на рекорды – ценность имеют только титулы. Тите победил, в Бразилии начался внеочередной карнавал, но немцы не расстроились (ну разве что самую малость). Лёв все правильно рассчитал – ему ни к чему злая и заведенная Бразилия на ЧМ-2018, которая может попасться в плей-офф. Лучше притвориться слабаками в контрольной игре, чтобы потом развернуться на всю мощь в России.

По сравнению с игрой против Испании немецкий тренер произвел семь изменений в составе – на поле в темно-бирюзовой форме выкатились застрявший в запасе «ПСЖ» вратарь Трапп, нападающий из «Штутгарта» Гомес и уроженец Берлина Боатенг, примеривший капитанскую повязку. Грозная немецкая машина превратилась в кабриолет, который будто приехал на Октоберфест.

Пока бразильцы бесновались на этом празднике и по какой-то нелепой случайности не пришибли чемпионов мира минимум тремя голами, Лёв сделал несколько важных наблюдений. Первое и главное – без Нойера в воротах очень тяжко и тревожно. Зато Вагнер в очередной раз доказал, что он и в самом деле лучший немецкий нападающий – за полтайма он успел больше, чем неподвижный Гомес за час игры.

Для бразильцев эта игра мало что значит, кроме психологического триумфа. Команда играла прагматично – редкий случай, когда никто не тянул одеяло в отсутствие Неймара. Но вернется Ней и все снова будет как в «ПСЖ» – играй на звезду. Матч с «Реалом» показал, что бывает, когда команда зависит от одного человека, пусть в бразильской сборной давление и не такое большое.

После успеха в Берлине «пентакампеоны» угомонились и снова почувствовали себя всемогущими. А, значит, их можно снова за это наказать. В то время как в Бразилии радуются счету 1:0, в планшете у Лёва другой результат – 7:2.

Германия – Бразилия – 0:1

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