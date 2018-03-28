Аргентина без Лионеля Месси хуже Португалии без Криштиану Роналду. Лео не выиграет ЧМ-2018

«Матч с Аргентиной, одним из лучших игроков в истории футбола, на прекрасном стадионе станет для нас мотивацией», – главный тренер испанцев Хулен Лопетеги рассыпался в лести перед игрой. Он точно знал, что у Месси проблемы с коленом, но все равно переживал, что барселонский гений выйдет и зарешает. Лионель даже не столько травмирован, сколько перегружен – сухожилия не выдерживают нагрузок, поэтому лишний раз давить на них в контрольных матчах сборной нет смысла. Кому еще что не доказал Лео, чтобы попасть на чемпионат мира?

В такой ситуации Хорхе Сампаоли очень бы подошел Пауло Дибала, обменявшийся с Месси через журналистов фразочками типа «Мы играем в одно и то же» – смещаемся в одни зоны, действуем одинаково и дублируем друг друга. Конечно, любой коуч выберет Месси вперед Дибалы (да вперед любого футболиста, человека или инопланетянина), и Сампаоли рассчитывал на здорового Лео, а получил подуставшего.

Поэтому Аргентина провела сразу два матча без Месси и тем или иным образом моделировала игру без лидера. На его месте тренер будто поставил заглушку – Ло Сельсо выглядел неплохо и даже местами активно, но это даже близко не напоминало действия Лионеля. Матч с Испанией не дал ответа, чего хочет Сампаоли.

Хорхе нужно определиться: либо «альбиселесте» двигается так же, как с Месси, и не перестраивает схему, просто меняя гениальный элемент на тривиальный, либо кардинальным образом перестраивается. Ни один футболист на планете в 2018 году не заменит Лео, но у сборной есть максимально точные копии, которые издалека похожи, но на деле, конечно, сильно уступают аргентинской десятке.

В матче с Испанией южноамериканцам сильно не хватало креатива. Ло Сельсо честно старался, но погряз в хитром давлении хозяев. Лопетеги грамотно изучил новые фишки Сампаоли (контрпрессинг, игра в пас треугольниками) и перекрыл их своими наработками. Оказалось, что защитникам двух большим манчестерских клубов Отаменди и Рохо можно регулярно забрасывать за спину и что ты мне сделаешь (я в другом городе, за мат извени).

Аргентина смотрелась очень слабо, и дело тут даже не Месси и его влиянии на игру – Хорхе проиграл эту борьбу с тактической точки зрения. Повторение в Мадриде антирекорда (лишь дважды за всю историю «альбиселесте» проигрывала 1:6), лишний раз подчеркивает, что такую разницу создает все же не отсутствие Лионеля, а командное безволие. Коуч, выглядевший тем самым спасителем, который обеспечит сборной титул после стольких лет лузерства, на «Ванда Метрополитано» оказался разбитым в пух и прах. Отговорки, что это товарищеский матч, не работают – на крупных вывесках при ближайшем рассмотрении случится то же самое, не спасут и миллион Месси.

Есть разница между Аргентиной без Месси и Португалией без Роналду. Никуда не деться от сравнений, Криш и Лео обречены на анализ их карьер друг через друга до конца жизни. Каждый вспомнит самый решающий матч португальцев без своей звездной звезды – финал Евро-2016, подкат Пайета, мотылек на ноге, слезы на скамейке. Сборная мобилизовалась, собралась и сделала. Коряво, кое-как, с голом форварда, гниющего сейчас в «Локомотиве», но смотрелась не хуже, чем с Роналду. Просто Португалия превратилась в команду, у которой убрали одну опцию.

Выньте из Аргентины Месси и вы увидите сброд раздавленных футболистов, которые пропускают атаку за атакой, удар за ударом. После шестого пропущенного гола за ними было стыдно наблюдать. Латиноамериканцы радовались, когда промахивался очередной Асенсио, когда в сотый по счету раз не попадал Иско, когда их прибивал к газону Яго Аспас.

И дело не в том, что Лео соединяет их вместе и каким-то особенным способом крутит шестеренки сборной. Португалия не думает, что придет волшебник Роналду и вытащит их на свет, – там все смирились, что у Криша бывают плохие дни и плохие периоды, когда не летит ничего, и надо переть к воротам самим.

У аргентинцев феноменальный ростер в нападении, где без особых сожалений жертвуют Мауро Икарди и, похоже, отцепляют Пауло Дибалу за непроизвольное копирование легенды. В сборной игуаинов, ди марий, агуэр, банег и пастор нет людей, выкованных для результата. Обожествление Месси привело к атрофии лидерских качеств целого поколения, и это не исправить за три месяца до последнего шанса Лео на трофей.

За 10 минут до конца камеры удачно выхватили Лионеля – лидер аргентинцев выдал что-то из Георгия Ярцева, но ушел из VIP-ложи при счете 1:6 (для полного соответствия нужно было пропускать еще). Он бы вышел на поле, если мог. В России выйдет – нужно же кому-то отвечать за титулы, раз остальные не в состоянии.

Испания – Аргентина – 6:1

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