Eurosport
Лионель Месси не выдержал погрома Аргентины и ушел с трибуны после шестого пропущенного мяча
Георгий Ярцев одобряет.
Форвард сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси не досмотрел матч национальной команды против испанцев (1:6).
После шестого пропущенного мяча Месси ушел в подтрибунное помещение.
- Лео не играл в матче, поскольку почувствовал дискомфорт в области подколенного сухожилия.
- Матч прошел на мадридском стадионе «Ванда Метрополитано».
- Сборная Аргентины повторила антирекорд. В 1958 году Чехословакии и спустя 51 год Боливии «альбиселесте» тоже уступили со счетом 1:6.
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