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Лионель Месси не выдержал погрома Аргентины и ушел с трибуны после шестого пропущенного мяча

Месси не выдержал погрома Аргентины и ушел с трибуны после шестого пропущенного мяча
Eurosport

1 час назадОбновлено 6 мин. назад

Георгий Ярцев одобряет.

Форвард сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси не досмотрел матч национальной команды против испанцев (1:6).

После шестого пропущенного мяча Месси ушел в подтрибунное помещение.

  • Лео не играл в матче, поскольку почувствовал дискомфорт в области подколенного сухожилия.
  • Матч прошел на мадридском стадионе «Ванда Метрополитано».
  • Сборная Аргентины повторила антирекорд. В 1958 году Чехословакии и спустя 51 год Боливии «альбиселесте» тоже уступили со счетом 1:6.

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