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Пронзительный гол Жезуса в ворота Германии, после которого по Нойеру заскучают еще больше
Несколько крутых моментов матча Германия – Бразилия.
Победу сборной Бразилии в товарищеском матче против немцев в Берлине принес гол Габи Жезуса в конце первого тайма.
После серии финтов Виллиан подал на линию вратарской, а Жезус головой мощно отправил мяч по центру ворот с линии вратарской. Кипер Германии Трапп среагировал, но удар был такой силы, что мяч все же перелетел через ленточку.
За несколько минут до гола состоялся красивый эпизод, автором которого стал Леон Горецка. Немецкий полузащитник идеально остановил мяч на линии поля, а затем сделал клоуна из бразильского защитника Марсело, уйдя от него крутым финтом.
- Гол Жезуса стал единственным в матче.
- Горецка летом перейдет в «Баварию».
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