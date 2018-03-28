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Диего Коста: «В Аргентине увидели, что представляет из себя сборная без Лионеля Месси»
Справедливое замечание бразильского испанца.
Нападающий сборной Испании Диего Коста прокомментировал победу над Аргентиной со счетом 6:1 и рассказал об отношении к критике Лионеля Месси.
«В Аргентине любят критиковать Месси. Сегодня они увидели, что представляет из себя сборная без него. Аргентина должна заботиться о Лео, они должны быть благодарны ему. Если бы Месси не было, что было бы тогда с командой?» – цитирует игрока La Rebublica.
- Лео не играл в матче, поскольку почувствовал дискомфорт в области подколенного сухожилия.
- Сборная Аргентины повторила антирекорд 1958 и 2009 годов, когда проиграла Чехословакии и Боливии соответственно со счетом 1:6.
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