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Диего Коста: «В Аргентине увидели, что представляет из себя сборная без Лионеля Месси»

Коста: «В Аргентине увидели, что представляет из себя сборная без Месси»
Eurosport

4 мин. назад

Справедливое замечание бразильского испанца.

Нападающий сборной Испании Диего Коста прокомментировал победу над Аргентиной со счетом 6:1 и рассказал об отношении к критике Лионеля Месси.

«В Аргентине любят критиковать Месси. Сегодня они увидели, что представляет из себя сборная без него. Аргентина должна заботиться о Лео, они должны быть благодарны ему. Если бы Месси не было, что было бы тогда с командой?» – цитирует игрока La Rebublica.

  • Лео не играл в матче, поскольку почувствовал дискомфорт в области подколенного сухожилия.
  • Сборная Аргентины повторила антирекорд 1958 и 2009 годов, когда проиграла Чехословакии и Боливии соответственно со счетом 1:6.

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