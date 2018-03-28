Eurosport
Испанские фанаты замирили с Пике, проводив его стоячей овацией на замену
Мир, дружба, жвачка.
Фанаты сборной Испании устроили стоячую овацию защитнику команды Жерару Пике во время его замены на 71-й минуте товарищеского матча со сборной Аргентины.
На протяжении долгого времени фанаты освистывали Пике из-за его высказываний по поводу независимости Каталонии. Жерар подвергся обструкции и на предматчевой тренировке 27 марта.
- Испания разгромила Аргентину со счетом 6:1.
- Пике сыграл 96 матчей за национальную команду, в которых забил 5 мячей.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте