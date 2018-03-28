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Испанские фанаты замирили с Пике, проводив его стоячей овацией на замену

Испанские фанаты замирили с Пике, проводив его стоячей овацией на замену
Eurosport

1 час назад

Мир, дружба, жвачка.

Фанаты сборной Испании устроили стоячую овацию защитнику команды Жерару Пике во время его замены на 71-й минуте товарищеского матча со сборной Аргентины.

На протяжении долгого времени фанаты освистывали Пике из-за его высказываний по поводу независимости Каталонии. Жерар подвергся обструкции и на предматчевой тренировке 27 марта.

  • Испания разгромила Аргентину со счетом 6:1.
  • Пике сыграл 96 матчей за национальную команду, в которых забил 5 мячей.

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