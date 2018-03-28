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Metro: Погба и Дембеле подверглись расизму по ходу товарищеского матча против сборной России

Metro: Погба и Дембеле подверглись расизму по ходу матча против России
Eurosport

25 мин. назад

Не лучший имидж для грядущего ЧМ.

Звезды сборной Франции Поль Погба и Усман Дембеле подверглись расистским оскорблениям во время товарищеского матча против сборной России (3:0).

Как сообщает Metro, российские болельщики дважды оскорбили Дембеле во время исполнения угловых и спели нелицеприятную кричалку в адрес Погба (европейские СМИ даже зафиксировали тайминг последней – 73-я минута). В обоих случаях в качестве оскорбления использовалось слово «обезьянка», а также расистские жесты.

Министр спорта Франции Лора Флессель уже прокомментировала эту ситуацию: «Расизму нет места на футбольном поле. Мы должны приложить совместные усилия на европейском и международном уровнях, чтобы пресечь это недопустимое поведение».

  • Погба забил в ворота сборной России один из голов.
  • Сборная России уступила в обоих товарищеских матчах (Франции и Бразилии) с общим счетом 1:6.

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