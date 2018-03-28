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Иско посадил на пятые точки двух аргентинцев так легко, будто сыграл в PlayStation на любителе

Иско посадил на пятые точки двух аргентинцев так легко, будто сыграл в PlayStation на любителе
Eurosport

1 час назад

Месси повезло в этот вечер не выйти на поле.

В товарищеском матче между сборными Испании и Аргентины разгромную победу одержала команда Хулена Лопетеги – 6:1.

Хет-трик в ворота аргентинцев оформил полузащитник «Реала» Иско – а еще он вот так легко и издевательски положил на лопатки Фабрисио Бустоса и Лукаса Билью.

  • В предыдущем товарищеском матче испанцы сыграли вничью с командой Германии – 1:1.
  • Матч против «Фурии рохи» Аргентина провела без Лионеля Месси, чью важность после встречи подчеркнул Диего Коста.

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