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Иско посадил на пятые точки двух аргентинцев так легко, будто сыграл в PlayStation на любителе
Месси повезло в этот вечер не выйти на поле.
В товарищеском матче между сборными Испании и Аргентины разгромную победу одержала команда Хулена Лопетеги – 6:1.
Хет-трик в ворота аргентинцев оформил полузащитник «Реала» Иско – а еще он вот так легко и издевательски положил на лопатки Фабрисио Бустоса и Лукаса Билью.
- В предыдущем товарищеском матче испанцы сыграли вничью с командой Германии – 1:1.
- Матч против «Фурии рохи» Аргентина провела без Лионеля Месси, чью важность после встречи подчеркнул Диего Коста.
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