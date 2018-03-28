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«Задача Игуаина в матчах за сборную – не стать мемом». Комментатор обидно рецензировал игру Гонсало

«Задача Игуаина в матчах за сборную – не стать мемом». Комментатор обидно рецензировал игру Гонсало
Eurosport

1 час назад

Зато он зажигает за клуб.

Сборная Аргентины потерпела унизительное поражение от Испании в товарищеском матче – 1:6.

В одном из эпизодов форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин запорол чистый голевый момент в стиле Баженова или Погребняка.

Комментатор на аргентинском телеканале был не в восторге от игры Игуаина и так охарактеризовал его перфоманс: «Играя за клуб, Игуаин думает о том, чтобы забивать. Играя за сборную – о том, чтобы не стать мемом».

  • В предыдущем товарняке «альбиселесте» раскатали сборную Италии – 2:0.
  • Матч против Испании команда Хорхе Сампаоли проводила без Лионеля Месси.

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