Пресс-атташе сборной Франции: «Ни игроки, ни Дидье Дешам не слышали расистских выкриков с трибун»

Пресс-атташе сборной Франции Филипп Турнон прокомментировал сообщения о проявлениях расизма на стадионе «Санкт-Петербург» во время товарищеского матча между «трехцветными» и сборной России (3:1).

«Мы прочитали утром новости об этом в газетах, но должен сказать, что ни главный тренер, ни игроки, ни я лично не слышали ничего подобного во время матча. Этот вопрос также не поднимался ни в раздевалке, ни в самолете по пути домой.

Команда вернулась домой всего несколько часов назад, пока успели только познакомиться с заметками в AFP и других СМИ. Если возникнет необходимость, пересмотрим матч, послушаем записи, но в данный момент это не является для нас проблемой, побуждающей совершать какие-либо действия», – сказал Турнон в беседе со «Спорт-Экспрессом».

Поль Погба, в адрес которого, предположительно, звучали расистские выкрики, забил в ворота россиян один из голов.

В предыдущем товарняке французы уступили колумбийцам – 2:3.

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