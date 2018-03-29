Джейми Варди: «Не спрашивайте меня о VAR. Я не знаю, как это расшифровывается»

Форвард «Лестера» и сборной Англии Джейми Варди поделился мнением о технологии видеопомощи арбитрам.

«Не спрашивайте меня о VAR. Я не знаю, как это расшифровывается. Не смогу ответить, если вы спросите меня об этом.

Так или иначе, VAR уже в игре – и, когда идет матч, ты просто стоишь и не знаешь, что происходит. А болельщики просто сидят и ждут. Это самое худшее, что есть в новой технологии. Я знаю, что она используется и в других видах спорта, где есть большой экран, и каждый может видеть то, что видит судья. Но в футболе мы стоим на месте и ждем.

У нас был случай в кубковом матче против «Флитвуда», когда Ихеаначо забил гол, а реф обратился за помощью к VAR. У Келечи просто не было шанса отпраздновать гол с партнерами. А в конце мы вообще были похожи на группу школьников, которая бегает и вопит: «Да, мы забили, а кто же забил? Давайте праздновать!» В этом направлении над VAR нужно поработать», – цитирует Варди The Telegraph.

Технология VAR будет использоваться на ЧМ-2018 в России.

В товарищеском матче Англия – Италия (1:1) команда Гарета Саутгейта получила в свои ворота пенальти после того, как арбитр посмотрел видеоповтор.

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