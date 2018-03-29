«Есть и другие способы поблагодарить нас». Дрис Мертенс грязненько пошутил над Ромелу Лукаку
Фу, как пошло.
Нападающий сборной Бельгии Дрис Мертенс выложил в инстаграм фото, где нападающий Ромелу Лукаку празднует второй гол бельгийцев в ворота Саудовской Аравии.
Форвард «МЮ» встал на колени перед автором голевой передачи Эденом Азаром. Мертенс подписал это фото: «Есть и другие способы поблагодарить нас за помощь, Ром».
- Бельгийцы разгромили суадитов в товарищеском матче – 4:0.
- Лукаку сделал в матче дубль и отдал голевую передачу.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте