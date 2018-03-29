Instagram

«Есть и другие способы поблагодарить нас». Дрис Мертенс грязненько пошутил над Ромелу Лукаку

«Есть и другие способы поблагодарить нас». Мертенс грязненько пошутил над Лукаку
Eurosport

44 мин. назад

Фу, как пошло.

Нападающий сборной Бельгии Дрис Мертенс выложил в инстаграм фото, где нападающий Ромелу Лукаку празднует второй гол бельгийцев в ворота Саудовской Аравии.

Форвард «МЮ» встал на колени перед автором голевой передачи Эденом Азаром. Мертенс подписал это фото: «Есть и другие способы поблагодарить нас за помощь, Ром».

  • Бельгийцы разгромили суадитов в товарищеском матче – 4:0.
  • Лукаку сделал в матче дубль и отдал голевую передачу.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Товарищеские матчи

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Sponsored content
Смотрите сейчас

Видео - Вынужденная замена. Харри Кейн, Роберт Левандовский, кто отправит Карима Бензема в музей «Реала»

03:16
Популярные видео
Защитник «Виннипега» разбил соперника о борт, а его команда – «Бостон» в серии буллитов
1 764 просмотров18 ч
Horse Excellence : Racing Longines Golden Slipper
 177 просмотровВчера в 11:23
А еще вам может понравиться