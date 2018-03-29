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Легенда аргентинского футбола: «Если бы Роналду был на месте Месси, он бы сыграл против Испании»

Легенда аргентинского футбола: «Если бы Роналду был на месте Месси, он бы сыграл против Испании»
Eurosport

1 час назадОбновлено 35 мин. назад

Не все на родине обожают Лео.

Бывший аргентинский вратарь Уго Гатти прокомментировал ситуацию вокруг Лионеля Месси, который не вышел на поле в игре против Испании (1:6) из-за травмы.

«Месси должен был сыграть, несмотря на боль в сухожилии. Люди хотели видеть тебя. Находясь в аналогичном положении, Роналду вышел бы на поле.

Я не думаю, что Месси – единственный человек, от которого зависит игра Аргентины. Я не верю в такие вещи», – приводит слова Гатти Goal.

  • Месси не сыграл и в другом товарищеском матче «альбиселесте» – против Италии (2:0). Аргентина очень непредсказуема.
  • Гатти – бывший голкипер «Ривер Плейт», «Бока Хуниорс» и других аргентинских команд. Он выступал в аргентинской лиге до 44-летнего возраста и провел в ней рекордные 765 матчей.
  • Гатти провел 18 игр за сборную Аргентины и выступил на ЧМ-1966.

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