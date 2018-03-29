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Легенда аргентинского футбола: «Если бы Роналду был на месте Месси, он бы сыграл против Испании»
Не все на родине обожают Лео.
Бывший аргентинский вратарь Уго Гатти прокомментировал ситуацию вокруг Лионеля Месси, который не вышел на поле в игре против Испании (1:6) из-за травмы.
«Месси должен был сыграть, несмотря на боль в сухожилии. Люди хотели видеть тебя. Находясь в аналогичном положении, Роналду вышел бы на поле.
Я не думаю, что Месси – единственный человек, от которого зависит игра Аргентины. Я не верю в такие вещи», – приводит слова Гатти Goal.
- Месси не сыграл и в другом товарищеском матче «альбиселесте» – против Италии (2:0). Аргентина очень непредсказуема.
- Гатти – бывший голкипер «Ривер Плейт», «Бока Хуниорс» и других аргентинских команд. Он выступал в аргентинской лиге до 44-летнего возраста и провел в ней рекордные 765 матчей.
- Гатти провел 18 игр за сборную Аргентины и выступил на ЧМ-1966.
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