Неймар вышел на поле впервые с февраля и сотворил голасо, который попадет в учебники дриблинга
Бразильский гений.
Нападающий сборной Бразилии Неймар вышел на замену в товарищеском матче со сборной Хорватии и принес «селесао» победу крутым голом.
Ней на скорости получил мяч у угла штрафной, обыграл на дриблинге нескольких защитников и сильно вонзил мяч в ближнюю девятину с линии вратарской.
- Бразилия победила со счетом 2:0. В добавленное время окончательный счет установил Роберто Фирмино.
- Неймар появился на поле впервые с февраля, когда получил травму в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».
- Где Ней будет играть летом? В «Реале»?
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