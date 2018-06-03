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Неймар вышел на поле впервые с февраля и сотворил голасо, который попадет в учебники дриблинга

Неймар вышел на поле впервые с февраля и сотворил голасо, который попадет в учебники дриблинга
Eurosport

03/06/2018 в 21:13Обновлено Вчера в 11:47

Бразильский гений.

Нападающий сборной Бразилии Неймар вышел на замену в товарищеском матче со сборной Хорватии и принес «селесао» победу крутым голом.

Ней на скорости получил мяч у угла штрафной, обыграл на дриблинге нескольких защитников и сильно вонзил мяч в ближнюю девятину с линии вратарской.

  • Бразилия победила со счетом 2:0. В добавленное время окончательный счет установил Роберто Фирмино.
  • Неймар появился на поле впервые с февраля, когда получил травму в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».
  • Где Ней будет играть летом? В «Реале»?

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