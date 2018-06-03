У России сильнейший состав из возможных. Вы не заметили, как Станислав Черчесов прогнулся

Признай: ты был бы недоволен составом России при любом наборе игроков. Даже если бы Черчесов на коленях извинился перед Денисовым. Или заказал бы чартер Аршавину из казахской степи в австрийское среднегорье. Или выдернул бы из отпуска Березуцких. Даже если бы Саламыч клонировал Яшина и Метревели. Ты все равно найдешь, к чему придраться и побухтеть с друзьями: «Почему Метревели, а не Стрельцов? Это кавказский блат!»

Больше всего вопросов о заявке вызывает фигура как раз земляка тренера – Владимира Габулова. Вы понимаете, какой это уровень абсурда: критиковать тренера сборной за выбор третьего вратаря? Третьего! Джанаев провел отличный сезон, но брать его стоило только с одной целью – чтобы покормить. Да, на чемпионате мира Джанаев бы блестяще ел. Возможно, еще у него получилось бы результативно сидеть и эффектно лежать.

Габулов попал в заявку не потому, что играл лучше Джанаева, а потому что его карьеры хватит на десять сосланов. Конечно, это блат: любой тренер возьмет на роль дядьки того игрока, которому доверяет. У Испании это Рейна (35 лет), у Франции – Манданда (33 года), у Аргентины – Кабальеро (36 лет). У Вилли, кстати, всего три матча в АПЛ-2017/18, но от него и не требуют сэйвов. Третий вратарь – это играющий тренер, а не кандидат в основу.

Но Саламыча хейтят уже на автомате: а зачем натурализовывать игроков, чтобы потом их не брать? Было бы странно, если бы русский паспорт автоматически гарантировал место в сборной.

Константина Рауша очень жаль. Он сразу зажег с первого же появления в команде. Рауш переехал в «Динамо» ради сборной и вспомнил русский язык – мужик зарабатывал место в команде делом. Но на вылет Константина повлияли два фактора: травма спины, которая беспокоила защитника еще перед сбором в Австрии, и смена расстановки. Когда Россия играла с тремя центральными защитниками, Рауш был хорош. Но из-за травм Черчесов вернулся к схеме с четырьмя игроками в обороне. Тут же выяснилось, что Рауш проигрывает в отборе Кудряшову, а в атаке ничем не лучше проверенного Жиркова. По тактическим соображениям на чемпионат мира не попали Наингголан, Икарди и Рабьо – люди, которые действительно делают разницу. Рауш – вряд ли.

А вот Нойштедтер– особый персонаж. Это человек-дежавю. Опорник, переделанный в защитника. Мистер привоз (обеспечил оба гола Мбаппе). Мужчина модельной внешности и острый на язык. В конце концов, его даже зовут Роман – картинка еще не сложилась? На Евро-2008 Хиддинк тоже встраивал в оборону опорника Широкова на потеху Иньесте и Торресу. Слишком много совпадений у двух Романов – возможно, Нойштедтера стоит сразу подвинуть выше, ведь в защите парень из «Фенербахче» – это не уровень сборной.

На примере весеннего дерби с «Галатасарем» это отлично видно. Роман восемь раз вступал в борьбу – проиграл все. Сделал 38 пасов – больше 70% ушло ближнему. Еще с момента появления в сборной Нойштедтер держался обособленно и ни с кем не дружил. Человек слаб как в индивидуальной, так и командной игре.

Третья по популярности претензия – отцеп Чалова и Ташаева. За обсуждением вылета пары зеленых парней вы не заметили, что Черчесов прогнулся. Саламыч не хотел брать обоих Миранчуков одновременно, но к Алексею все-таки добавился Антон. Стаса бесил Дзюба – Артем тут как тут. Сборная игнорировала «Краснодар» – есть Газинский. Чалов и Ташаев – очень талантливые ребята, но чемпионат мира не место для наигрывания янгстеров. Даже если чистых страйкеров всего двое.

В РФПЛ нет форвадов лучше Дзюбы и Смолова. Поэтому третий нападающий, взятый для количества, лишь забирал бы место у того же Антона Миранчука. Футбольный тренер – это же творческая профессия. А в любом творчестве самое главное – отсечь лишнее. Так что вместо рева по Чалову скажите спасибо, что в заявке нет Заболотного.

Сейчас состав сборной адекватен – здесь есть и молодость, и опыт, и игровые качества. Это не заслуга Черчесова – все просто так сошлось. Как бы Саламыч всех ни бесил, он заложник ситуации и вызвал тех, кто реально соответствует – какая удача, что их как раз 23 человека.

Положение сборной в принципе напоминает Евро-2008. Серия позорных товарняков. Травма ведущего форварда, который перед этим божил в еврокубках – над Погребняком тоже сначала все смеялись, как и над Кокориным. Круговорот романов в защите. Полная неопределенность в середине поля. Еще и дата круглая. 10 лет назад мы смотрели футбол, не особо переживая – с этими лохами все давно понятно. Может, расслабиться? Чтобы выйти из тупика, нужно в него зайти.

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