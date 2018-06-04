Форвард «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар: «Я чувствую готовность на 80%»

Форвард сборной Бразилии Неймар, 3 июня проведший первый матч после травмы плюсневой кости, счастлив возвращению на поле.

«С момента травмы прошло три месяца. Вернуться к тому, что я люблю больше всего, сыграть в футбол и забить – это большая радость. Я счастлив.

Я еще не чувствую полной уверенности в своих силах, но это нормально после длительного перерыва, когда ты не мог ходить. Я чувствую готовность на 80%», – цитирует Неймара L’Equipe.

Бразилия победила Хорватию со счетом 2:0, Неймар открыл счет на 69-й минуте.

На групповом этапе «селесао» сыграет со Швейцарией, Коста-Рикой и Сербией.

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