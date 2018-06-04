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Вратарь Туниса симулировал травму, чтобы у партнеров было время перекусить после поста Рамадана
Гений.
Сборная Туниса готовится к чемпионату мира в непростых условиях: мусульмане отмечают Рамадан, что означает запрет на прием пищи и воды до захода солнца.
В дни товарищеских матчей с Португалией и Турцией закат приходился на первые минуты второго тайма, но тунисцы хитро выпутались из ситуации.
Вратарь Муэ Ассан в обеих встречах симулировал травму, чтобы партнеры по команде успели перекусить и утолить жажду.
- Обе товарищеские игры завершились со счетом 2:2.
- Тунис на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет с Англией, Бельгией и Панамой.
- Рамадан завершится 14 июня, и Ассену не придется симулировать на чемпионате.
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