«Он экстраординарный идиот». Как Роберто Манчини стал вторым отцом Марио Балотелли

Публичные отношения Криштиану Роналду и сэра Алекса Фергюсона – слащавое и довольно вычурное действо. Мудрый старец и его верный ученик постоянно обмениваются взаимной похвалой, напоминают всем о гениальности друг друга и чуть ли не расшаркиваются при встрече. Все это в подчеркнуто вежливой и холодной британской манере – чтобы фото для первой полосы получились хорошие. На фоне этих колоссальных футбольных фигур оказались в расфокусе два человека со сложной судьбой, чьи отношения так же близки, но наполнены куда большей энергией и чувством.

«Если бы ты играл со мной 10 лет назад, то я каждый день бил бы тебя по башке», – Роберто Манчини всегда с нежностью отзывался о своем самом странном футбольном открытии. Марио Балотелли попал в футбол во многом благодаря бывшему тренеру «Зенита». «Интер» купил Бало всего за 340 тысяч евро в 2007-м. 16-лений пацан тут же показал, чего стоит: один сезон в молодежке и товарищеский матча против «Шеффилда» (Марио выбил дубль) впечатлили такого же молодого тренера Манчини, и Балотелли попал в основную заявку «неррадзурри». И тут в жизни Бало начался экшн: петарды, дротики, женщины и драки.

Тренер вправлял мозги страйкера и давил на его слабое место – амбиции. Чтобы Балотелли отказался от богемной жизни, Роберто рассказывал игроку ужасы о другой легенде «Интера» Адриано. «Ты начнешь спиваться, подсядешь на наркоту, потеряешь все, твой талант никому не будет нужен», – шелестело над ухом Марио. «Я говорил с ним – не каждый день, ведь ему не нужен психолог. Каждые два дня. Как игрок Марио может быть одним из топовых игроков в Европе. Я не хочу, чтобы он продул свой талант», – говорил Манчини о буйном парне.

Манчини как бывший форвард отлично понимал игровые качества и потенциал Балотелли. Именно Роберто посадил в голове Марио идею, что он особенный, а юный страйкер верил всему, что говорит босс. В это верил и сам Манчини. Главные качества, которые выделял коуч – хладнокровие, техника, эффектный стиль. При этом Роберто всегда называл Бало замечательным человеком. «Он идиот. И экстраординарный парень. Молодой, талантливый и, как все янгстеры, творящий глупости. Пацаны не были бы пацанами, если бы не творили безрассудство», – комментировал развитие Балотелли его тренер. Но их дружба раскрылась в полном объеме только в Англии.

Манчини ушел в «Ман Сити» и через год угнал за собой Балотелли, только что выигравшего золотой требл с Моуринью. Два итальянца в АПЛ вели себя совсем не как земляки, а как Том и Джерри. Формат общения Манчини и Балотелли в «Сити» описан в автобиографии Агуэро: «Их отношения постоянно вызывали у меня улыбку. Они собачатся всю тренировку, а потом уходят с поля, обняв друг друга за плечи. Они могут клясть и орать друг на друга, но при этом выглядят, как отец с сыном».

Почти каждую тренировку «горожан» Манчини проводил вместе с игроками, и когда дело доходило до двусторонки, то принципиально играл в команде против Балотелли. «Роберто говорил, что в игре он не менеджер, а просто игрок. И мы могли говорить ему что угодно. Но Манчини и Марио всегда играли друг против друга. Они пинались и орали о фолах, жаловались до финального свистка, пока Манчини не говорил «Ну все, я опять менеджер», – вспоминал Агуэро.

При этом Балотелли не останавливался: «Ты был шлюшкой, когда был футболистом. В те времена игра была очень легкой!» Манчини тут же охлаждал дерзилу: «А ты и тогда не смог бы нормально играть, не то что сейчас». Балотелли обижался и несколько дней ходил надутым. Кун до сих пор скучает по итальянцу, потому что он отлично влиял на атмосферу команды, несмотря на легкое сумасшествие – Бало мог легко закидать партнеров кусками сыра во время обеда.

Манчини никогда не заливал медиа медовыми речами о Балотелли и не выгораживал его, но при этом всегда оставался на стороне футболиста. Например, когда Бало спалили с сигаретами в ночном клубе, Роберто сразу признал проблему: «Если бы он был моим сыном, надрал бы ему задницу. Но он не мой сын. Я говорил ему, что лучше не курить. Я против сигарет – поэтому мой сын не курит. Но и в Италии, и в Англии есть игроки, которые курят. Не думаю, что Балотелли курит много – 5-6 сигарет в день».

Как и многие дети, со временем Марио сел на шею своему гуру. 2013 год стал для обоих итальянцев последним в Манчестере. Отношения со многими партнерами Бало по «Сити» испортились, и это выливалось в потасовки на занятиях. А склоки в раздевалке мешали Манчини еще больше. В конце концов, после очередного жесткого подката Балотелли под Синклера на тренировке, коуч выгнал Марио. Тот отказался уходить, и конфликт перерос в драку названных отца с сыном. Уже на следующий день Манчини обещал, что Марио ничего за это не сделают, но клубных боссов достал буйный форвард, и его быстро слили. Через полгода «Этихад» покинул и Манчини.

С тех пор странная парочка не работала вместе пять лет, но они постоянно говорили друг о друге. Балотелли в открытую называл Манчини своим футбольным отцом, отговаривал от поездки в «Зенит» и желал ему возглавить Италию. Как только назначение случилось, Роберто тут же воспользовался шансом на работу с Балотелли. В мае 2018-го Бало снова надел синюю джерси – впервые за четыре года – и сразу же забил. Манчини отреагировал сдержанно, но сквозь иронию сквозит любовь: «Сколько Балотелли я хотел бы в команде? Одного достаточно».

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