Ты не подозревал о матче Индия – Кения, а там был забит сногсшибательный голасо

Пока мир следил за товарняком неудачников квалификации ЧМ-2017 Италии и Голландии, в городе Мумбаи проходило мочилово сборных Индии и Кении.

Хозяева вели 2:0, кенийцы бросились спасать игру и зевнули контратаку на 91-й минуте. Сунил Четри выскочил один на один с вратарем и, не дожидаясь сближения, изящно перебросил мяч над кипером.

Четри выступал за клуб MLS «Канзас-Сити» и вторую команду лиссабонского «Спортинга».

Четри – лучший бомбардир в истории сборной Индии (61 гол).

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