Eurosport

Ты не подозревал о матче Индия – Кения, а там был забит сногсшибательный голасо

Ты не подозревал о матче Индия – Кения, а там был забит сногсшибательный голасо
Eurosport

12 ч. назад

Хороший повод расширить свою футбольную географию.

Пока мир следил за товарняком неудачников квалификации ЧМ-2017 Италии и Голландии, в городе Мумбаи проходило мочилово сборных Индии и Кении.

Хозяева вели 2:0, кенийцы бросились спасать игру и зевнули контратаку на 91-й минуте. Сунил Четри выскочил один на один с вратарем и, не дожидаясь сближения, изящно перебросил мяч над кипером.

  • Четри выступал за клуб MLS «Канзас-Сити» и вторую команду лиссабонского «Спортинга».
  • Четри – лучший бомбардир в истории сборной Индии (61 гол).

Больше футбольных видео на нашем канале в YouTube

По теме

Товарищеские матчи

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Моресмо и еще четверка французских мушкетеров, без которых невозможно представить мировой теннис

02:42
Популярные видео
Аллея между центральными кортами и финал на больших экранах. Тур по теннисному комплексу «РГ»
 531 просмотров5 ч
«В отличие от Роджера, Рафа предпочитает спортивный стиль и за пределами корта». Гид по стилю Надаля
1 853 просмотров7 ч
А еще вам может понравиться