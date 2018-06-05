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Россия скатала с Турцией ничью и осталась без победы в последнем контрольном матче перед ЧМ-2018

Россия скатала с Турцией ничью
Владислав Прусов

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

Команды не выявили победителя в Москве – 1:1.

Сборная России принимала на «ВЭБ Арене» сборную Турции и в первом тайме показала чуть ли не самый яркий футбол при Черчесове. Головин уверенно дирижировал мячом, а Зобнин продавливал соперника за счет мощи. К 35-й минуте с помощью высоко прессинга Смолов отобрал мяч, отдал на Дзагоева, который вывел один на один Самедова – Александр ловко перекинул вратаря.

К перерыву Россия владела полным преимуществом и выходила на второй тайм в качестве фаворита, но после пятнадцатиминутной паузы Турция активизировалась, и уже на 60-й минуте Малли надул Кутепова и залепил в дальний – 1:1.

После гола контроль над мячом переходил то к одной команде, то к другой, но бодание закончилось ничьей.

  • Первый матч на ЧМ-2018 Россия сыграет с Саудовской Аравией 14 июня в 18:00.
  • Сборная не одержала ни одной победы в последних семи товарищеских матчах.

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