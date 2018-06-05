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Бенатиа – самый милый парень в Марокко. Он заботливо прикрыл голову девочки от дождя

Бенатиа – самый милый парень в Марокко. Он заботливо прикрыл голову девочки от дождя
Eurosport

1 час назад

Милота дня.

Защитник сборной Марокко Мехди Бенатиа во время исполнения гимнов перед товарищеским матчем со Словакией отметился милым и добрым поступком.

При выходе команд из подтрибунного помещения в Женеве, где проходила игра, лил дождь. Мехди прикрыл голову стоящей с ним во время предматчевого построения девочки вымпелом национальной команды, чтобы та не промокла.

  • Марокканцы обыграли словаков со счетом 2:1.
  • В группе ЧМ-2018 их соперниками будут сборные Испании, Португалии и Ирана.

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