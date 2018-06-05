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С Черчесовым сборная России не выигрывает 7 матчей подряд. Это антирекорд

С Черчесовым сборная России не выигрывает 7 матчей подряд. Это антирекорд
Eurosport

51 мин. назад

Топовый тренер.

Сборная России, сыграв вничью в товарищеском матчей со сборной Турции (1:1), продлила безвыигрышную серию до семи встреч. Это самая продолжительная серия команды.

По шесть матчей без побед было у Анатолия Бышовца и Леонида Слуцкого. Безотносительно тренера рекордная серия национальной команды составляет восемь матчей. Это произошло в 1998 году совместными усилиями Бориса Игнатьева и Бышовца, сообщает «Спорт-Экспресс».

  • Черчесов входит в топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров на ЧМ.
  • Россия на групповом этапе домашнего турнира сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

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