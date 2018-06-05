Станислав Черчесов – об игре с Турцией: «Волноваться никому не надо, еще достаточно времени»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги товарищеского матча со сборной Турции (1:1).

«Если сравнить игру с австрийцами и сегодняшнюю – ни там, ни тут не было качественной последней передачи. Сегодня мы играли намного агрессивнее, намного быстрее передвигали мяч, были компактнее, качественнее, свежее, идеи были неплохие. Но еще раз повторяю – качество последнего паса нам нужно поправить.

Думаю, что волноваться никому не надо, потому что сегодня еще пятое число, а игра у нас 14 июня. Еще достаточно времени. Сборная – это команда, как и везде, есть конкуренция, не забывайте, в какой форме находится определенный футболист в тот или иной день.

Поэтому мы и задействуем всю обойму. Не потому что мы экспериментируем, а потому что многие футболисты сыграли последний матч 13 мая. Сегодня у нас уже пятое июня, если бы они и сегодня у нас пару минут не получили, то 14-го был бы месяц без игровой практики.

Результат и игру нужно показывать соответствующие, но мы делаем вещи, которые ее не ломают, а которые держат футболистов в хорошем тонусе», – цитирует Черчесова Sports.ru.

В играх с Турцией и Австрией Россия нанесла 1 удар в створ.

Сборная России в матче открытия ЧМ-2018 сыграет с Саудовской Аравией.

Помимо азиатской команды соперниками по группе являются Египет и Уругвай.

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