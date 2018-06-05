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Это будет провал. Россия слабее даже Саудовской Аравии

Это будет провал. Россия слабее даже Саудовской Аравии
Никита Бобылев

23 ч. назадОбновлено 10 ч. назад

Просто смиритесь.

Если вы играли в Football Manager, то вам точно знакома ситуация, когда ваша команда попадает в кризис. Сначала вы пытаетесь поднять боевой дух беседами, а если это не срабатывает, перебираете одну схему за другой – в надежде, что хотя бы какая-нибудь заработает. В итоге, вас с большой вероятностью все-таки уволят.

Кажется, Станислав Черчесов сейчас находится именно в таком положении. Из-за травмы Виктора Васина и Георгия Джикии он отказался от схемы с пятью защитниками, которая работала через раз. Все, что сборная России показала потом – в товарищеских матчах с Австрией и Турцией – не дотягивает даже до уровня Саудовской Аравии. Серьезно, Россия на пороге не просто невыхода из группы, а полноценного национального позора.

За несколько дней, прошедших после матча с Австрией, Черчесов придумал для сборной новую схему. От гибрида 4-5-1 и 5-4-1 он пришел к 4-4-2. Некоторые футболисты оказались в новых для себя ролях: Дзагоев вышел вторым нападающим, Головин – смещающимся в центр крайним полузащитником. Черчесов дал шанс тем, кого раньше рассматривали только как игроков запаса – Газинскому и Смольникову.

И возможно, в этих перестановках даже был какой-то смысл – например, несколько раз Головин здорово тащил мяч на дриблинге, а Дзагоев включался в прессинг. Но ужасная игра перечеркивает все позитивное, что есть в команде Черчесова.

Есть мнение, что наша сборная качественно прессингует. Это подмена понятий – да, мы прессингуем агрессивно, но совсем не качественно. Посмотрите на ситуацию, после которой Россия забила первый гол. Газинский и Зобнин – два опорника – подняты слишком высоко и оставляют огромные пространства за своей спиной. Если бы Чаглар догадался выпнуть мяч вперед, Россия могла получить опасную атаку. На своей половине поля пяти туркам противостояли всего четыре защитника.

Россия – Турция

Гол в ворота Акинфеева прилетел как раз после неудачного прессинга и дальнего выноса. Вратарь банально оказался умнее защитника и не сыграл в короткий пас у своих ворот, а запустил лонгбол прямо в зону между Игнашевичем и Смольниковым.

Так же безобразна игра сборной России с мячом. И нет, она не проста или прямолинейна – наоборот, в обоих товарищеских матчах команда Черчесова пыталась использовать короткий и средний пас, двигать мяч через треугольники и трапеции. К единственному опорнику (Зобнину или Газинскому) постоянно стягивался игрок атаки для формирования численного преимущества. В теории это должно было работать – в реальности все наши атаки заканчивались безадресными выносами на крайних защитников, не знавших, что делать дальше.

Под конец матча Черчесов вернулся к формации 5-4-1, которую использовал еще на Кубке Конфедераций. Проблема в том, что ни одна схема, даже с шестью, семью и десятью защитниками, не скроет проблем в позиционной обороне – низкой компактности, уязвимости к переводам мяча с фланга на фланг, большим свободным зонам между центральными и фланговыми игроками. Судя по всему, к концу матча это поняли сами футболисты и окончательно прекратили играть. Например, Головин, вроде бы главная звезда сборной, не отрабатывал в обороне даже после того, как его обводили.

Сборная России плоха во всем. Некоторые проблемы команды тянутся еще с Кубка Конфедераций, другие появились только сейчас. Но их слишком много. И судя по всему, тренерский штаб уже не знает, как их исправить. Обвинять их надо не только в этом, но и во множественных селекционных ошибках. Чем Газинский лучше Нойштедтера, которого называли немецким Бускетсом? Зачем Дзюба вместо Чалова, если тренеры ни разу не обкатывали систему с большим форвардом? Почему Черышев, а не гораздо более разнообразный Ташаев?

Фильмы «Движение Вверх» и «Тренер» отлично иллюстрируют разницу между отношением к футболу и всем остальным видам спорта в России. В то время как другие спортсмены в глазах россиян – герои, которые прославляют Отечество, обыгрывая американцев, футбол считается выжженной землей, покрытой тремя слоями дерьма.

Очень жаль, что из-за одной управленческой ошибки после чемпионата мира этот стереотип станет только сильнее.

Россия – Турция – 1:1

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