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Экс-президент РФС Виталий Мутко: «У сборной России ни одной победы в 2018 году? Ничего страшного»

Мутко: «У сборной России ни одной победы в 2018 году? Ничего страшного»
Eurosport

23 ч. назад

Действительно.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал неудачную серию сборной России в товарищеских матчах.

«У сборной ни одной победы в 2018 году? Ничего страшного.

Не забывайте, против кого мы играли. Аргентина, Испания, Бразилия, Франция. Австрия немцев обыграла! Вы посмотрите матч Бразилия – Хорватия. 80 минут футбола не было. Была перепасовка. Просто уровень мастерства у Бразилии и России разный. Они в конце за счет своего мастерства забили два мяча. На самом деле сейчас все команды находятся под нагрузками. Это видно по результатам – 0:0, 1:0.

У нас лучше команды нет. Она стремится, желает, хочет. Абсолютно уверен, что она отдаст все, что умеет», – цитирует Мутко «Спорт-Экспресс».

  • Сборная России не выигрывает уже 7 матчей подряд.
  • Первый матч на ЧМ-2018 национальная команда сыграет с Саудовской Аравией 14 июня.

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