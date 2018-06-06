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«Разбитый ковчег всплывает со дна». Мысли сборной России после ничьей с Турцией в песнях Монеточки

«Разбитый ковчег всплывает со дна». Мысли сборной России в песнях Монеточки
Владислав Прусов

22 ч. назад

«Делить ларьки ужасно весело с другом на даче. Делить страну – это немножко другая задача…»

О взаимопонимании Фернандеса с партнерами

«Разбитый ковчег всплывает со дна». Мысли русских после ничьи с Турцией в песнях Монеточки

О руководстве Черчесова

«Разбитый ковчег всплывает со дна». Мысли русских после ничьи с Турцией в песнях Монеточки

Об игре Головина

«Разбитый ковчег всплывает со дна». Мысли русских после ничьи с Турцией в песнях Монеточки

Болельщики о сборной России

«Разбитый ковчег всплывает со дна». Мысли русских после ничьи с Турцией в песнях Монеточки

О непопадании Заболотного в заявку на ЧМ

«Разбитый ковчег всплывает со дна». Мысли русских после ничьи с Турцией в песнях Монеточки

Послематчевый комментарий Мутко

«Разбитый ковчег всплывает со дна». Мысли русских после ничьи с Турцией в песнях Монеточки

Об амбициях Файзулина до завершения карьеры

«Разбитый ковчег всплывает со дна». Мысли русских после ничьи с Турцией в песнях Монеточки
  • 1 июня российская исполнительница Монеточка выпустила мощнейший альбом «Раскраски для взрослых», который порвал музыкальные чарты.
  • 5 июня сборная России сгоняла со сборной Турции ничью 1:1 в заключительном товарищеском матче перед чемпионатом мира.

Россия – Турция – 1:1

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