Eurosport
«Разбитый ковчег всплывает со дна». Мысли сборной России после ничьей с Турцией в песнях Монеточки
«Делить ларьки ужасно весело с другом на даче. Делить страну – это немножко другая задача…»
О взаимопонимании Фернандеса с партнерами
О руководстве Черчесова
Об игре Головина
Болельщики о сборной России
О непопадании Заболотного в заявку на ЧМ
Послематчевый комментарий Мутко
Об амбициях Файзулина до завершения карьеры
- 1 июня российская исполнительница Монеточка выпустила мощнейший альбом «Раскраски для взрослых», который порвал музыкальные чарты.
- 5 июня сборная России сгоняла со сборной Турции ничью 1:1 в заключительном товарищеском матче перед чемпионатом мира.
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