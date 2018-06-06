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Денис Черышев после матча сборной отказался давать интервью на русском языке, но дал на испанском
Что это было, Денис?
Полузащитник сборной России Денис Черышев после товарищеского матча против Турции (1:1) отказался давать интервью журналистам на русском языке.
При этом футболист, проведший игру на скамейке запасных, ответил на вопросы испаноязычных медиа, сообщает Sport24.
- Черышев выступает за «Вильярреал». Он живет в Испании с 6 лет.
- С 2009 по 2016 год Денис находился в системе мадридского «Реала».
- За сборную России он провел 11 матчей.
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