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Денис Черышев после матча сборной отказался давать интервью на русском языке, но дал на испанском

Черышев после матча сборной отказался давать интервью на русском языке, но дал на испанском
Eurosport

22 ч. назад

Что это было, Денис?

Полузащитник сборной России Денис Черышев после товарищеского матча против Турции (1:1) отказался давать интервью журналистам на русском языке.

При этом футболист, проведший игру на скамейке запасных, ответил на вопросы испаноязычных медиа, сообщает Sport24.

  • Черышев выступает за «Вильярреал». Он живет в Испании с 6 лет.
  • С 2009 по 2016 год Денис находился в системе мадридского «Реала».
  • За сборную России он провел 11 матчей.

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