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Аргентина отменила матч с Израилем из-за угроз со стороны палестинцев

Аргентина отменила матч с Израилем из-за угроз со стороны палестинцев
Eurosport

14 ч. назад

Игуаин поддержал решение.

Сборная Аргентины отменила товарищеский матч с Израилем, который должен был пройти 9 июня в Иерусалиме, из-за негативной политической обстановки и угроз.

Как пишет Ole, против проведения встречи выступала Палестина, которая считает Иерусалим оккупированной территорией. Палестинцы сжигали футболки игроков сборной Аргентины; группа фанатов, поддерживающих Палестину, устроила акцию возле базы «альбиселесте» в Барселоне с требованием отменить матч.

«Это правильно, что мы не поедем в Израиль», – отметил форвард аргентинской сборной Гонсало Игуаин.

  • Сейчас Аргентина ищет другого соперника, чтобы провести с ним товарищеский матч в Барселоне.
  • На чемпионате мира-2018 команда Хорхе Сампаоли сыграет против Исландии, Хорватии и Нигерии.

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