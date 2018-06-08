Eurosport
Маркус Рэшфорд сотворил шедевр снайперским залпом с 30 метров, Дэнни Уэлбек тоже забил неплохо
Англичане всерьез настроены провести лучший турнир с 1966 года.
Сборная Англии завершила подготовку к чемпионату мира уверенной победой над Коста-Рикой в контрольном матче – 2:0.
Счет открыл Маркус Рэшфорд уже на 13-й минуте. Футболист «МЮ», находясь в 30 метрах от ворот, с острого угла послал мяч точно в дальнюю девятину.
В середине второго тайма родоначальники футбола еще раз вспороли оборону соперника: Деле Алли навесил в район вратарской, а Дэнни Уэлбек в эффектном прыжке переправил мяч в ворота.
- 18 июня Англия начнет выступление на ЧМ-2018 матчем против Туниса в Волгограде.
- Днем ранее Коста-Рика в Самаре встретится с Сербией.
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