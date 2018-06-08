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Маркус Рэшфорд сотворил шедевр снайперским залпом с 30 метров, Дэнни Уэлбек тоже забил неплохо

Рэшфорд сотворил шедевр снайперским залпом с 30 метров, Уэлбек тоже забил неплохо
Eurosport

10 ч. назад

Англичане всерьез настроены провести лучший турнир с 1966 года.

Сборная Англии завершила подготовку к чемпионату мира уверенной победой над Коста-Рикой в контрольном матче – 2:0.

Счет открыл Маркус Рэшфорд уже на 13-й минуте. Футболист «МЮ», находясь в 30 метрах от ворот, с острого угла послал мяч точно в дальнюю девятину.

В середине второго тайма родоначальники футбола еще раз вспороли оборону соперника: Деле Алли навесил в район вратарской, а Дэнни Уэлбек в эффектном прыжке переправил мяч в ворота.

  • 18 июня Англия начнет выступление на ЧМ-2018 матчем против Туниса в Волгограде.
  • Днем ранее Коста-Рика в Самаре встретится с Сербией.

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