Маркус Рэшфорд сотворил шедевр снайперским залпом с 30 метров, Дэнни Уэлбек тоже забил неплохо

Сборная Англии завершила подготовку к чемпионату мира уверенной победой над Коста-Рикой в контрольном матче – 2:0.

Счет открыл Маркус Рэшфорд уже на 13-й минуте. Футболист «МЮ», находясь в 30 метрах от ворот, с острого угла послал мяч точно в дальнюю девятину.

В середине второго тайма родоначальники футбола еще раз вспороли оборону соперника: Деле Алли навесил в район вратарской, а Дэнни Уэлбек в эффектном прыжке переправил мяч в ворота.

18 июня Англия начнет выступление на ЧМ-2018 матчем против Туниса в Волгограде.

Днем ранее Коста-Рика в Самаре встретится с Сербией.

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