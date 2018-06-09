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Фанаты сборной Германии весь матч обижали Илкая Гюндогана, потому что он встретился с Эрдоганом

Фанаты сборной Германии весь матч обижали Гюндогана, потому что он встретился с Эрдоганом
Eurosport

7 мин. назад

Выбили парня из колеи перед чемпионатом мира.

Болельщики сборной Германии гудели в адрес полузащитника Илкая Гюндогана во время товарищеского матча против Саудовской Аравии.

Сперва фанаты выразили неодобрительное отношение к Илкаю во время разминки, а затем гудели каждый раз, когда он получал мяч во время игры. Причина недовольства болельщиков – встреча Гюндогана с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, вызвавшая негативный отклик среди населения Германии.

  • Немцы победили Саудовскую Аравию со счетом 2:1.
  • Помимо Гюндогана, с Эрдоганом встречался другой игрок Бундестим – Месут Озил.

Гюндоган: «Меня поразили обвинения в том, что я не уважаю немецкие ценности. Я предан Германии»

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